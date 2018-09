Tarp : Bilder über die Heimat im Amtshaus

Überwiegend heimatliche Motive zieren die Werke von Werner Ohmsen. Eine Auswahl seiner Bilder ist in der Tarper Amtsverwaltung zu sehen.

von shz.de

12. September 2018, 16:47 Uhr

Werner Ohmsen war jahrelang Lehrer und Schulleiter in Tarp. Er hatte zahlreiche Ehrenämter inne, war erster Leiter des Archiv-Arbeitskreises, gründete einen Orgelbauverein und einen Arbeitskreis von Kunsterziehern und freischaffenden Künstlern. Auch als Kunsterzieher und Künstler hat er sich einen Namen gemacht. Seine Bilder zeigen überwiegend heimatliche Motive. Ohmsen malte in Schwarz-Weiß und in Aquarell. Seine Arbeiten waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Peter Weber aus Jerrishoe ist ein Fan von Werner Ohmsen. Er war Hauswart in der Akademie Sankelmark, dort hat er Ohmsen kennengelernt und mehrere seiner Ausstellungen begleitet. Nun hat er zahlreiche Bilder gerahmt und freut sich, dass diese nun der Öffentlichkeit nun im Amtsgebäude in Tarp gezeigt werden. Die Bilder können während der Amtsöffnungszeiten angeschaut werden.