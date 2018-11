Abweichende Öffnungszeiten : Bibliothek schließt früher Straßenverkehrsbehörde bleibt zu

Bei der Stadtbibliothek und der Straßenverkehrsbehörde gibt es abweichende Öffnungszeiten.

von Flensburger Tageblatt

27. November 2018, 17:32 Uhr

Flensburg | Sowohl bei der Stadtbibliothek wie auch bei der Straßenverkehrsbehörde müssen Besucher am Mittwoch (28. November) die veränderten Öffnungszeiten beachten. Das teilte die Stadt mit. Wegen einer internen Veranstaltung schließt die Stadtbibliothek in der Flensburg Galerie am Mittwoch demnach bereits um 13.30 Uhr. Die Straßenverkehrsbehörde Flensburg wiederum bleibt sowohl am Mittwoch wie auch am 4. Dezember wegen einer Fortbildungsveranstaltung ganztägig geschlossen. Am 6. Dezember wird die Straßenverkehrsbehörde zudem bereits ab 16 Uhr geschlossen.