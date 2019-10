Beziehungsstress op Platt 

Im Flensburger Stadttheater wird die turbulente Komödie noch drei Mal gezeigt

20. Oktober 2019, 18:21 Uhr

Flensburg | Die Niederdeutsche Bühne Flensburg (NDB) feiert in der Spielzeit 2019/20 ihr 100-jähriges Jubiläum und beschert seinem Publikum und sich selbst zahlreiche Highlights. Neben dem Stück „Lütte Mann – wat nu?“, das für den NDB-Geburtstag eigens ins Plattdeutsche übersetzt wurde und am 15. März 2020 mit Livemusik und großem Ensemble Premiere feiern wird, dürfen sich die Fans des Theaters op Platt auf die turbulente Komödie „Een Hart ut Schokolaad“ (Premiere 30. November) und den Thriller „Ik bün torüch vör Middernacht“ (Premiere 25. Januar 2020) freuen.

Für die Kinder läuft im November im kleinen Studio-Theater „Der Froschkönig“ an (Premiere am 15. November) und die Erwachsenen dürfen sich bereits jetzt im Stadttheater bei der turbulenten Komödie „De Dresseerte Mann“ amüsieren.

Der Bestseller-Roman „Der dressierte Mann“ von Ester Vilar wurde vom deutschen Schriftsteller und Dramaturg John von Düffel in eine schlüssige Bühnenfassung umgearbeitet, die derzeit als Komödie für vier Personen zu sehen ist. Perfekt geeignet für die NDB wurde das Stück durch die Ohnsorg-Schauspielerin Meike Meiners, die eine niederdeutsche Fassung daraus gemacht hat.

Als überzeugende Hauptdarsteller zu sehen sind Jana Hübsch und Steffen Ketelsen, die als das junge Paar Helene und Bastian von einigen Turbulenzen durcheinander gerüttelt werden, an denen ihre beiden Mütter – gespielt von Dörte Jurascheck und Sonja Weber – nicht ganz unschuldig sind. Denn die selbstbewusste Helene macht beruflich Karriere und überflügelt damit ihren Basti in Sachen Einkommen und Ansehen. Welcher Mann hätte keine Probleme damit, wenn ihn seine Partnerin auf der Karriereleiter überholt?

Ausgerechnet als Basti abends mit Kerzen, Wein und Verlobungsring auf Helene wartet, wird es bei ihr mal wieder später. Schlimmer noch: Der Chef hat ihr den Job angeboten, auf den Basti insgeheim selbst gehofft hatte – es folgt eine Beziehungskrise statt Romantik.

Während Helene darum ringt, ihre eigenen Ambitionen, Bastians gekränkten Stolz und das Thema Kinderwunsch irgendwie miteinander zu versöhnen, treten ungebeten die Mütter auf den Plan. Während Bastis Mutter – die kampferprobte Emanze Dr. Elisabeth Schröder-Röder (Sonja Weber) – und die Mama von Helene – die Hausfrau und Zahnarztgattin in dritter Ehe Konstanze Engelbrecht (Dörte Jurascheck) – mit ihren grundverschiedenen Ansichten von Geschlechterrollen, Ehe und Beruf um sich werfen, geraten Helene und Bastian immer mehr durcheinander.

Basti fühlt sich „einfach nur noch wie Hein Blöd“ und als „Looser mit Fortpflanzungsverbot“, denn Helenes Karriere als CEO der Bank verbietet in den nächsten fünf Jahren jede Kinderplanung. Doch anstatt sich weiter den „Dressurkunststücken“ der drei Frauen zu unterwerfen, haut Basti endlich auf den Tisch und will sich im Vollrausch von Helene scheiden lassen – noch bevor sie überhaupt verheiratet sind. Helene will ihren Basti aber nicht verlieren und lenkt ein, doch in dem Moment, in dem sie bereit ist, sich „kleiner und dümmer“ zu machen, stellt das Schicksal seine Weichen neu und beschert den Beiden doch noch ein Happy End.



Weitere Aufführungen





Das turbulente Stück der NDB läuft noch an drei weiteren Terminen im Stadttheater (23. und 27. Oktober sowie 3. November) sowie Ende Dezember an vier Tagen im Studio.





Weitere Informationen und den Spielplan gibt es im Internet unter www.niederdeutschebuehne.de.