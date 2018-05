Großenwiehe : Bezahlbarer Wohnraum

In Großenwiehe sollen 14 Mietwohnungen entstehen. Die Gemeinde schafft die Ausbaubeitragssatzung ab.

05. Mai 2018, 12:00 Uhr

Großenwiehe | Die Gemeinde Großenwiehe wächst, neue Baugebiete werden schnell mit Leben gefüllt. Aber es sind in der Regel Einfamilienhäuser, deren Bau sich nicht jedermann leisten kann. In der Gemeinde fehlt es an erschwinglichem Mietwohnraum. Das nächste Baugebiet „Am Redder“ soll nun eine solche Möglichkeit eröffnen. Ein großes Baugrundstück mit 3148 Quadratmetern könnte Platz für 14 Wohneinheiten bieten.

Die Gemeinde möchte dieses Grundstück für den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Wenn ein Investor mit einem geeigneten Konzept aufwarten kann, ist die Gemeinde im Gegenzug bereit, das Grundstück zu einem verminderten Kaufpreis abzugeben. Die Entscheidung darüber soll auf der Sitzung am 10. Juni fallen.

Schon jetzt beschlossen hat die Gemeindevertretung, die Straßenausbaubeitragssatzung aufzuheben. „Diese Satzung ist immer ein ungeliebtes Kind der Kommunen gewesen“, betonte Burkhard Luckow, Vorsitzender des Finanzausschusses. Er wies darauf hin, dass man zu ihrem Erlass gezwungen worden sei, wenn man bestimmte Vorhaben ausführen wollte. Die Aufhebung bedeutet auch, dass bereits begonnene Arbeiten nicht mehr über die Anlieger abgerechnet werden. Die nächste Gemeindevertretung müsse sich Gedanken machen, wie entsprechende Finanzierungslücken geschlossen werden können.

Großenwiehe wird einer weiteren Forderung als Klimaschutzgemeinde nachkommen: Die Anschaffung eines Elektro-Pick-Ups als Fahrzeug für den Bauhof wurde beschlossen. Die bei der Gemeinde verbleibenden Kosten liegen bei 41 300 Euro. Peter Petersen, der sich um dieses Projekt gekümmert hat, wies nach einem Einwand darauf hin, dass die Investition zwar hoch sei, aber Ersparnisse im Betrieb und in der Unterhaltung des Fahrzeugs auch gegeben seien. Es wird geprüft, ob der Strombedarf von einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des neuen Bauhofes gedeckt werden kann.

Nachdem auf dem Spielplatz „Maiacker“ auch Bewegungsgeräte für Ältere installiert wurden, wird man in der „Drosselgasse“ wieder zum reinen Kinderspielplatz zurückkehren. Dies ist das Ergebnis einer Befragung der Anlieger. Für eine Kletterlandschaft und eine Reckstange sind 17 000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Für die Sanierung des Dörpshuus wurden der Fassadenanstrich für 10 474 Euro und der Einbau neuer Fenster für 13 377 Euro in Auftrag gegeben. Ingenieurleistungen für den neuen Bauhof/Feuerwehrstandort wurden für insgesamt 157 600 Euro vergeben, von denen die Gemeinde Lindewitt 40 Prozent trägt.

Kommunalwahlen führen naturgemäß zu einem kurzen Stillstand gemeindlicher Entscheidungen. Daher wurde Bürgermeisterin Gudrun Carstensen in Vorratsbeschlüssen bevollmächtigt, verschiedene Aufträge nach vorhergehender Prüfung zu vergeben. Dazu gehören die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet „Am Redder“ und Bodenbelagsarbeiten in der Kita an der Schule.

Das Waldbad in Lindewitt soll bis Ende Juni ausgebaggert werden. Damit wäre die Hauptbadesaison gerettet.