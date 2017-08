Betten-Boom in Ferienwohnungen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Fördestadt wird als Ziel des Städtetourismus immer beliebter. Die Übernachtungszahlen sind 2016 im siebten Jahr in Folge gestiegen, dazu kommt ein regelrechter Boom bei Ferienwohnungen, dessen Ende noch nicht abzusehen ist. In den nächsten Jahren gehen weitere Hotels an den Markt, die die Bettenkapazitäten der Hotellerie in die Höhe treiben.

Allerdings ist die Kurve im letzten Jahr deutlich abgeflacht. So ist die Zahl der Übernachtungen in Hotels mit mindestens zehn Betten von 2015 auf 2016 „nur“ noch um rund 6300 gestiegen. In den Jahren davor lagen die Steigerungen im fünfstelligen Bereich, in drei Jahren in Folge bei über 20 000 im Plus. Mit 286 000 Übernachtungen liegt Flensburg deutlich vor Neumünster, aber auch deutlich hinter Lübeck und Kiel.

Das Abflachen der Steigerungskurve führt der Flensburger Tourismuschef Gorm Casper auch auf ein Phänomen zurück, das für Flensburg noch neu ist: den Boom an Ferienwohnungen. Hier hatte die Fördestadt im Vergleich zu anderen Tourismus-Regionen viel nachzuholen, und den aktuellen Boom verbindet man vor allem mit der Vermittlungsagentur Fewo 1846. Die verwaltet aktuell „600 bis 700 Ferienwohnungen“ in Flensburg und Umgebung, schätzt Inhaber Günter Blankenagel, der zusammen mit seiner Frau vor rund neun Jahren eher durch Zufall in dieses Geschäft gerutscht ist. Man habe das Haus Speicherlinie 22a erworben und darin eine Ferienwohnung eingerichtet, die sich als ausgesprochen erfolgreich erwies. „Sie ist bis heute an über 300 Tagen im Jahr vermietet“, berichtet er. Im Bereich Ferienwohnungen sieht er noch viel Potenzial, „da ist Flensburg noch Entwicklungsland“. Mit einer anständig eingerichteten Wohnung im Innenstadtbereich gehe man kein Risiko ein, sagt er; schon ab 110 Übernachtungen pro Jahr rechne sie sich gegenüber einer dauerhaften Vermietung. 160 bis 170 Übernachtungen seien locker zu schaffen.

Er sieht diese Art der Vermietung nicht in Konkurrenz zu den Hotels. Das macht er an der Zahl der Übernachtungen fest. Wer in Flensburg in einem Hotel absteigt, bleibt im Schnitt 1,8 Tage. In einer Ferienwohnung seien es stets deutlich mehr Tage, mindestens jedoch drei. Unter den Mietern seien nicht nur Urlauber, sondern oft auch Monteure und Vertreter anderer Berufe, die an Bau- und Entwicklungsprojekten in Flensburger Betrieben beteiligt sind und für einen kürzeren oder längeren Zeitraum in Flensburg sind. „Die sind in größerem Maßstab von den Hotels abgewandert“, sagt Tourismus-Chef Gorm Casper, ohne genaue Zahlen zu kennen. Eine weitere, noch junge Konkurrenz sei die Internet-Plattform AirBNB, über die man weltweit ganze Luxusvillen bis hin zu Luftmatratzen in Studentenbuden vermieten kann. Hierüber hat Casper auch keine Zahlen, während Blankenagel seine Objekte auch über AirBNB anbietet. Am wichtigsten sei jedoch das Hotel-Portal Booking.com, vor allem für skandinavische Besucher. Kommentar: unten links



von Joachim Pohl

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:16 Uhr