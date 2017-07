Queisser Pharma Flensburg : Besuch aus Hanoi: 120 Vietnamesen bei „Doppelherz“

vergrößern 1 von 2 Foto: Queisser 1 von 2

Sie sind über 8000 Kilometer angereist, um Queisser Pharma unter die Lupe zu nehmen: 120 Apotheker aus Vietnam besuchten gestern den Flensburger Doppelherz-Hersteller, um Einblicke in die Herstellungsqualität zu erhalten und Neuprodukte für den vietnamesischen Markt kennen zu lernen. „Wir sind ein exportorientiertes Unternehmen und freuen uns sehr, dass unsere vietnamesischen Partner den weiten Weg nach Flensburg auf sich genommen haben“, so Geschäftsführer Jan K. Kuskowski. In Asien ist Vietnam inzwischen der zweitgrößte Markt für die Flensburger Produkte.

von Joachim Pohl

erstellt am 06.Jul.2017 | 06:10 Uhr