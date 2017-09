Kommentar zum Flensburger Klinikneubau am Peelwatt : Bemerkenswerte Wendung

von Carlo Jolly

erstellt am 07.Sep.2017 | 12:45 Uhr

Während Oberbürgermeisterin Simone Lange gerade zwei Tage lang bei einem internationalen Wirtschaftsforum in Polen für Flensburg werben darf, einigen sich zu Hause die Fraktionsvorsitzenden mit den Krankenhausspitzen mal eben auf einen Standort. Erstaunlich: Der ausgesprochen sportliche Zeitplan der Rathauschefin ist damit sogar komplett eingehalten. Die Empfehlung für das Peelwatt-Areal mag manchen überraschen. Insbesondere in der SPD hatte es einige Sympathie für den Standort Schäferhaus gegeben. Verkehrsmäßig macht der an Autobahn und Osttangente gut angebundene Standort im Süden der Stadt ganz sicher Sinn – und ist zudem als Stadtrandstandort gar nicht so weit vom Bahnhof entfernt.

Bemerkenswert ist schon, was möglich ist, wenn alle Beteiligten aus Flensburgs bunter Kommunalpolitik, Ministerium und zwei Klinikträgern an einem Strang ziehen. Zur Erinnerung: Noch kurz vor Ostern hat der damalige Ministerpräsident Torsten Albig die Frage nach einem Alternativstandort zur Innenstadtlage zur Unmöglichkeit erklärt.