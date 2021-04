Flensburg : Bela Bergemann ist neuer Innenstadt-Manager

Bela Bergemann ist im Rathaus kein Unbekannter. Er soll Flensburgs Innenstadt attraktiver machen.

Flensburg | Er hat sich gegen 36 Mitbewerber durchgesetzt und wird seine Arbeit Mitte Mai aufnehmen: Bela Bergemann tritt das neu geschaffene Amt des Innenstadt-Managers für Flensburg an. Am Donnerstag hat er sich dem Innenstadtbeirat vorgestellt. Bergemann lebt seit 2008 in Flensburg. Bisher ist er bei der Stadt Flensburg tätig als Projektleiter für das deuts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.