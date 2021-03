Zeugenaufruf : Beinahzusammenstoß: Auto bei Ausweichmanöver in Hürup beschädigt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Hauptstraße. Ein silberfarbener VW Caddy steuerte auf das Auto zu.

Avatar_shz von Flensburger Tageblatt

11. März 2021, 13:01 Uhr

Hürup | Am Donnerstagmorgen um kurz vor 9 Uhr kam es an der Hauptstraße in Hürup, auf Höhe der Hausnummer 20a, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines braunen Renault fuhr in Richtung Freienwill. Im Bereich einer Fahrbahnverengung soll ihm der Fahrer eines silberfarbenen VW Caddy auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sein, sodass der Fahrer des Renault nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Dadurch stieß der Fahrer mit seinem PKW gegen einen Kantstein und kollidierte außerdem mit einer rotweißen Warnbarke. Der Fahrer des VW Caddy setzte seinen Weg in Richtung K 90 fort. Die Polizeistation Husby hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber zu dem Verursacher werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04634/9397980 oder per Mail an husby.PSt@polizei.landsh.de zu melden.