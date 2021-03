Chaos an den Corona-Teststation : Behinderten-Beauftragter Christian Eckert: „Ich bin verwundert“

Auch für Gehbehinderte sollte es möglich sein, zum Friseur zu gehen: Eckert fordert einen bevorzugten Zugang zu Corona-Schnelltests.

Flensburg | Den ersten Anruf bekam Christian Eckert gleich am Montag. Beim städtischen Behinderten-Beauftragten meldete sich ein Flensburger, der an der Parkinsonschen Krankheit leidet. Stundenlang in der Warteschlange zu stehen, das sei für ihn unmöglich, berichtete er. Weiterlesen: Chaos an den Corona-Teststationen „Behinderte Menschen sollten doch auch e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.