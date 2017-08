Süderbrarup : Begleitung in den letzten Stunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Smit 1 von 1

Süderbrarup | Für Menschen da sein, wenn das Leben zu Ende geht, sie nicht allein lassen, wenn sonst niemand da ist– die ehrenamtlichen Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes Süderbrarup sind in ganz Angeln im Einsatz. Die Nachfrage nach Begleitung in den letzten Stunden ist sehr groß. „Wir brauchen dringend weitere Mitarbeiter“, sagt die Koordinatorin der Gruppe, Frauke Kuhl. Jetzt bietet der ambulante Hospizdienst erneut eine Schulung für Interessierte an.

Die Gruppe an ausgebildeten Helfern, die Frauke Kuhl betreut, zählt knapp 20 Personen. Edeltraut Jensen ist eine von ihnen. Sie ist 2013 in Altersteilzeit gegangen und hatte eine Anzeige gesehen, dass Helfer gesucht werden. „Ich hatte mich bereits mit dem Thema beschäftigt“, sagt sie. 2014 hat sie den erforderlichen Kursus belegt und steht seitdem Sterbenden und deren Angehörigen zur Seite. „Es gibt mir viel, die Einsamkeit der Menschen zu lindern und sie beim Sterben nicht allein zu lassen – damit der Abschied nicht so schwer fällt“, sagt sie. Viele ältere Menschen haben den Wunsch, zu Hause zu sterben. Da sei es auch für die Angehörigen eine Erleichterung, wenn der ambulante Hospizdienst komme und der Familie beim Abschied nehmen zur Seite stehe. Dabei müsse man sich auf jede Situation neu einstellen, sagt Edeltraut Jensen. Dass diese Aufgabe zwar fordernd, aber auch eine große Bereicherung für die Mitarbeiter ist, bestätigt Frauke Kuhl. „Ich mache das jetzt seit 16 Jahren, aber ich habe nur sehr selten erlebt, dass jemand freiwillig wieder aufhört“, sagt sie.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber es gibt ein ausführliches und individuelles Eignungsgespräch sowie einen Informationsabend, bevor die eigentliche Schulung beginnt. „Es ist eine Aufgabe für Menschen jeden Alters – und auch Männer können wir gut gebrauchen“, erklärt Kuhl. Der Info-Abend findet am Dienstag, 5. September, ab 19 Uhr im Gemeindehaus in der Holmer Straße in Süderbrarup statt. Die Ausbildung beginnt am 20. September. Der Grundkurs dauert etwa sechs Wochen – es gibt pro Woche eine 2,5-stündige Unterrichtseinheit. Frauke Kuhl weist darauf hin, dass für pflegende Angehörige, in sozialen Einrichtungen Tätige und allgemein an der Hospizarbeit Interessierte, die sich auf diese Weise fortbilden möchten, bereits der Grundkurs ausreichen könnte.

Der Ambulante Hospizdienst bekommt nun auch eine feste Anlaufstelle: Die offizielle Eröffnung des Büros in den Räumen der Ambulanten Pflege Angeln in der Bahnhofstraße 8 in Süderbrarup findet heute von 11 bis 14 Uhr statt.



> Nähere Informationen zum Ambulanten Hospizdienst erteilt Frauke Kuhl unter ✆ 04643/189374 oder mobil ✆0162/63041291

von Doris Smit

erstellt am 29.Aug.2017 | 13:27 Uhr