Flensburg : Beetle-Fahrerin erwischt Toyota - drei Verletzte

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 1

von Sebastian Iwersen

erstellt am 23.Sep.2017 | 12:16 Uhr

Eine Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte sowie zwei Autos mit Totalschaden - so lautet die vorläufige Bilanz eines Autounfalls an der Kreuzung B199/Schottweg am Freitagabend.

Nach den Erkenntnissen der Polizei wollte die Fahrerin eines Toyota aus dem Schottweg kommend die B199 in Richtung Engelsby überqueren. Zeitgleich beabsichtigte die Fahrerin eines VW Beetle aus der Gegenrichtung kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Innenstadt einzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich den vorfahrtberechtigten Toyota und prallte in die Fahrerseite des Kleinwagens.

Der Unfall geschah genau gegenüber der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Engelsby, die gerade ihren Übungsabend abhielt und durch den lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurde. Die Einsatzkräfte besetzten sofort ein Löschfahrzeug, sicherten die Unfallstelle ab und leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

Während die beiden Insassen des VW mit einem Schock nur leichte Verletzungen erlitten, musste die Fahrerin des Toyota an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die B199 musste im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein erheblicher Rückstau. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

