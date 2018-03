Ein Schlagzeug à la Ringo : Beatles lassen grüßen

Holger Schreiber hat das Drum-Set von 1966 nachgestellt / Konzert am 9. Juni stark nachgefragt

von Gunnar Dommasch

27. März 2018, 06:35 Uhr

26. Juni 1966: Ein Sonntag, der in die deutsche Konzertgeschichte eingeht. Zwei 30-minütige Konzerte der damals begehrtesten Pilzköpfe der Welt sorgen für einen Ausnahmezustand: Die Beatles spielen in der Hamburger Ernst-Merck-Halle im Rahmen der „Bravo-Blitz-Tournee“. Einer ihrer letzten Auftritte überhaupt.

Hysterisch kreischende Fans übertönen die Musik. Unter ihnen Helmut Schmidt und seine Loki. Danach Großalarm für die Polizei: Krawalle, 117 Festnahmen, Polizisten werden verletzt.

Abreise: Das Equipment der Band passt locker in einen VW Bulli, für das Schlagzeug von Ringo Starr ist kein Platz. Macht nix: Es ist geliehen, wird wieder zurückgegeben und weiter vermietet.

Im gleichen Jahr sitzt ein Mann namens Holger Schreiber, 19 Jahre jung, an den Drums der aufstrebenden Flensburger Formation „Foot Tappers“. Wie Ringo trommelt auch er auf einem „Ludwig“ – damals ein Muss. Das gute Stück nahm irgendwann den Weg des Vergessens, doch Holger Schreiber ließ der Gedanke nicht los, Ringos Drum-Set wieder aufleben zu lassen.

An ein Original war natürlich nicht zu denken – ein Schlagzeug des Ex-Beatles erzielte jüngst im Rahmen einer Versteigerung zwei Millionen Euro. „Doch Einzelteile der Firma Ludwig aus dem Jahr 1966“, sagt Holger Schreiber, „kann man mit Glück noch auftreiben.“

So kam es. Der Flensburger Musikschullehrer erstand Bass-Drum, Hänge- und Standtom für rund 2000 Euro in Süddeutschland. In einem erbärmlichen Zustand – nachweisbar einen Monat nach dem legendären Beatles-Gig in einem Hamburger Musikladen über den Tresen gegangen.

Nach und nach gesellten sich Snare, Hi-Hat, „Speed-King“-Fußmaschine hinzu. Seine Live-Premiere feierte das komplette Instrument schließlich im Sommer letzten Jahres bei der Sgt. Pepper Celebration in Apenrade. „Es ist jetzt exakt das Set, auf dem Ringo damals gespielt hat“, schwärmt der 71-Jährige. „Wenn er das sieht, wird ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen.“

Das bleibt abzuwarten. Peter Thomsen, der Ringo Starr (77) mit einer All Starr Band (Steve Lukather, Richard Page, Gregg Rolie, Todd Rundgren, Warren Ham, Gregg Bissonette) nach Flensburg geholt hat, will das Schlagzeug beim Konzert am 9. Juni in der Flens-Arena im Foyer gebührend präsentieren. 3000 Karten sind bereits verkauft.