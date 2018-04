Bürokratie in Flensburg : Beachclub in der Warteschleife

Alles ist fertig und abgenommen: Kein grünes Licht trotz vorliegenden Bauantrags und Feuerwehr-Abnahme

von Joachim Pohl

05. April 2018, 06:50 Uhr

Seit Gründonnerstag ist alles fertig, am Karfreitag hätte der neue Beachclub an der Hafenspitze öffnen können. Stattdessen gehen die Leute am Bauzaun entlang, schauen auf den Sand und die nagelneuen Hütten, die Stühle und die Zapfhähne – und auf Otto, den Hund, der seit Wochen die aufwendigen Aufbauarbeiten überwacht.

Wo liegt das Problem? „Ich bin etwas verzweifelt und weiß nicht mehr, was ich machen soll“, sagt Ute Albrecht, Gastronomin aus Flensburg, die den Beachclub schon 2010, 2011 und 2012 betrieben hat – damals noch ohne Bauantrag. Den sollte schon der letzte Betreiber vorlegen, hat er aber nicht. Doch jetzt macht das Bauordnungsamt Ernst: Grünes Licht gibt es nur mit Baugenehmigung.

Den Antrag haben Ute Albrecht und der von ihr beauftragte Architekt auch eingereicht. Da sie erst spät von dem Erfordernis erfahren hat, etwas spät, wie sie einräumt. „Am 22. März lag er vor“, bestätigt Stadtsprecher Clemens Teschendorf. Jetzt liegt der Bauantrag im Bauordnungsamt und wartet darauf, bearbeitet zu werden. Der zuständige Mitarbeiter ist offenbar im Osterurlaub, aber das sei nicht das Problem, so Teschendorf. Ohne grünes Licht aus der Bauordnung könne das Ordnungsamt die fertig geschriebene Konzession nicht aushändigen. Der Beachclub bleibt zu.

Das Wochenende wird warm, der Fischmarkt steht auf dem Plan, Tausende werden am Hafen unterwegs sein – und am Bauzaun entlang laufen. Ute Albrecht hat eine fünfstellige Summe investiert und Personal eingestellt; jetzt würde sie gern auch Einnahmen verbuchen. „Alles was tun können, haben wir getan“, beteuert sie. So habe man für die elektrische Anlage eine VDE-0100-Abnahme von der Feuerwehr bekommen, so wie für ein Einfamilienhaus.

Die Stadt hingegen beharrt darauf, dass bei einem Bauantrag vor allem der Brandschutz, aber auch andere Dinge geprüft werden müssen. Natürlich ist der Beach-Club nicht mit einem Mehrfamilienhaus vergleichbar. „Aber darum gilt ja auch eine Frist von einem Monat und nicht von drei Monaten“, so Teschendorf. Und diese verkürzte Frist werde man sicher einhalten; Teschendorf stellte ein Okay für die kommende Woche in Aussicht.

Doch warum überhaupt braucht eine Anlage, die im wesentlichen aus Sand und Stühlen und eben drei Hütten besteht, überhaupt eine Baugenehmigung? Die Hütten seien mit geprüfter Statik vom Hersteller geliefert worden, so Ute Albrecht. Das Tresen-Schiff habe eine Baugenehmigung aus Travemünde, die man der Stadt vorgelegt habe. Grund für das neue Vorgehen sei, dass an der Hafenspitze seit 2017 ein Bebauungsplan gelte, erläutert der Stadtsprecher. Da müssen alle baulichen Anlagen dann eben eine Baugenehmigung haben. Ausnahmen seien da schwer möglich.