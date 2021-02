Flensburg : Baumfällungen: Politische Reaktionen zu den Geschehnisse rund um den Bahnhofswald

In der Politik wird das Vorgehen der Investoren unterschiedlich bewertet. CDU übt Kritik an der Oberbürgermeisterin.

Flensburg | Am Freitagmorgen um 6 Uhr rückten die Hotel-Investoren Jan Duschkewitz und Ralf Hansen mit einem privaten Sicherheitsdienst und einer Baufirma auf ihrem Grundstück an der Hauptpost an. Im Laufe des Tages kam es zu Tumulten mit den Baumbesetzern, eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.