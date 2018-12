Großenwiehe : Bankraub mit Langzeit-Folgen

Zwei Flensburger müssen sich vor Gericht für einen Überfall auf die Raiffeisen-Filiale in Großenwiehe verantworten. Zwei Opfer sind arbeitsunfähig.

von Gero Trittmaack

03. Dezember 2018, 19:20 Uhr

Großenwiehe | Der Raubüberfall auf die Filiale der Raiffeisenbank in Großenwiehe liegt schon fast zehn Monate zurück – aber die Schrecken des 13. Februar sind den Angestellten immer noch deutlich anzumerken. Zwei Frauen sagten gestern Vormittag vor dem Landgericht Flensburger zu den Geschehnissen aus – beide sind seitdem krankgeschrieben, können nur mit Hilfe von Medikamenten schlafen, befinden sich in psychologischer Betreuung. Ob sie ihren Beruf jemals wieder ausüben können, steht in den Sternen.

Angeklagt sind zwei Männer (30 und 24 Jahre alt) aus Flensburg. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass beide gemeinsam am Dienstag, 13. Februar, die Filiale der Raiffeisenbank überfallen haben. Nur eine Woche später wurden 2000 Euro Belohnung ausgelobt und ein Phantomfoto veröffentlicht. Zu Festnahmen allerdings kam es erst am 20. Juni. Nach Auskunft von Landgerichts-Sprecher Stefan Wolf war die Polizei den Männern durch das Fahrzeug auf die Spur gekommen, das sie beim Banküberfall benutzt hatten. Seitdem sitzen beide in Untersuchungshaft.

Die beiden Verdächtigen, die zwischenzeitlich gemeinsam einen Autohandel in Flensburg betrieben hatten, begrüßten sich auf der Anklagebank mit der „Ghettofaust“, schwiegen aber zu den Vorwürfen konsequent. Der Richter musste sie sogar darauf aufmerksam machen, dass sie sich zu den persönlichen Angaben sehr wohl zu äußern hätten, nachdem einer der beiden bei Nennung seines Namens und seines Geburtsdatums lediglich genickt hatte.

Welche Auswirkungen der Überfall noch heute auf die Bankangestellten hat, wurde bei deren Befragung deutlich. Drei Frauen waren zum Zeitpunkt der Tat allein in der Filiale, zwei männliche Kollegen waren an diesem Tag krank. Mit viel Einfühlungsvermögen lotste der Richter eine 28-Jährige, die unter Tränen aussagte, durch die Erinnerungen an den Überfall. Einer der Männer soll auf dem Parkplatz der Bank in einem dunklen Hyundai Santa Fe gewartet haben, während der Jüngere kurz nach 10 Uhr vermummt die Schalterhalle stürmte.

„Der Mann hat die Pistole auf uns gerichtet und gesagt, wir sollen den Tresor öffnen und keinen Scheiß machen“, berichtete sie. Als eine Kollegin dem Mann erklärte, dass der Tresor mit einem Zeitschloss gesichert sei, wurde er aggressiv. „Dann muss ich euch erschießen“, hat er gerufen. Letztlich entkam der Mann mit rund 19 000 Euro aus einer ungesicherten Handkasse.

Für den Prozess sind zunächst noch fünf weitere Verhandlungstage bis zum 20. Dezember angesetzt. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen den Angeklagten Haftstrafen zwischen fünf und 15 Jahren.

Eine Begebenheit am Rande, die zumindest ein wenig zur Erheiterung beitrug: Bei seiner Flucht hätte der Täter beinahe eine ältere Dame umgerannt, die gerade die Filiale betrat. In der Schalterhalle traf sie auf die drei Mitarbeiterinnen, die mit erhobenen Händen dastanden und ihr zuriefen: „Raus, raus, hier war ein Überfall.“ Die Dame aber ließ sich nicht beirren. „Ich will ja nur einen Überweisungsschein einwerfen“, entgegnete sie – tat, was sie vorhatte und verließ die Bank in aller Ruhe wieder.