Handewitt : Bank kämpft fürs Ortszentrum

Der Aufsichtsrat der Handewitter Raiffeisenbank macht Kommunalpolitik für Stillstand bei der Entwicklung der Ortsmitte verantwortlich.

von ki

03. Mai 2018, 12:45 Uhr

Handewitt | 2011 sprachen die Handewitter Kommunalpolitiker noch von einem „Provisorium“, als der Maibaum hinter der Wikinghalle aufgestellt wurde. Das Fest sollte schon zwölf Monate später im neuen Ortszentrum stattfinden – auf dem Areal, das die Raiffeisenbank Handewitt und die Gemeinde gemeinsam auf einer Brachfläche entwickeln wollten. Die Realität sieht anders aus: Stillstand herrscht beim erhofften Vorzeigeprojekt. Seit Jahren tut sich auf der Brache nichts. Der Vorstand der Raiffeisenbank lud nun zum Pressegespräch ein. „Unsere Geduld ist am Ende“, sagt Ute Messenkopf, und Martin Rudolph stimmt zu: „Nach nunmehr zehnjähriger Zurückhaltung sehen wir keine andere Möglichkeit, als uns an die Öffentlichkeit zu wenden, um das in die Jahre gekommene Areal nicht einem weiteren Verfall auszusetzen.“

Sechs Ordner haben die Vorstände vor sich liegen und erklären anhand einer Zeitachse ihre Sicht der Dinge. Sie gehen zurück bis ins Jahr 2007, als die Ortsteile Jarplund und Weding noch nicht zur Gemeinde gehörten, Horst Andresen als ehrenamtlicher Bürgermeister amtierte, und sich auf dem Gelände das ehemalige Warenlager samt Silo befand. „Im Vertrauen auf die Kommunalpolitik“, hätte die genossenschaftliche Bank damals Konzessionen aufgegeben, die der Kommune ermöglichten, ein angrenzendes Baugebiet abzuschließen. Im eigenen Haus begannen die Gedanken um die Nachnutzung. „Als Regionalbank war und ist uns daran gelegen, einen Mehrwert für alle Bürger zu schaffen“, betont Messenkopf. In den ersten Plänen tauchen neben einer Wohnbebauung bereits ein Multifunktionsraum und ein Café auf.

Seit 2008 wird Handewitt hauptamtlich verwaltet. „Der neue Bürgermeister Arthur Christiansen bestätigte uns eine tolle Idee“, erzählt Rudolph. „Die Gemeinde ist als Junior-Partner eingestiegen.“ Handewitt kaufte eine angrenzende, alte Hofstelle, auf der Häuser und eine Parkanlage errichtet werden sollten. Modelle entstanden. Über die Aktivregion wurde ein sechsstelliger Betrag eingeworben, der auf der Grünfläche auch verbaut wurde. Alles schien nur noch Formsache zu sein.

Doch die Nadelstiche häuften sich: Es fehlte Handewitt an den nötigen Wohnkontingenten. Zudem sorgten die Nutzung des Silo-Turms, die Verteilung der Einzelvorhaben sowie der Abstand zur benachbarten Bebauung für kontroverse Diskussionen. Es fehlte bald an einer Mehrheit im Gemeinderat.

Die Raiffeisenbank glaubte weiter an das Gesamtprojekt. Sie kaufte eine alte Häuserzeile, ließ sie abreißen, um die nördliche Zufahrt zum Gebiet zu sichern. Sie lud alle Fraktionen zu Besprechungen ein. Auch der neue Bürgermeister Thomas Rasmussen und Helga Knaack, Vorsitzende des Planungs- und Umweltausschusses, besprachen sich mit dem Vorstand. „Das Modell der Raiffeisenbank hat keine Akzeptanz in der Politik, und die Planungshoheit liegt bei der Gemeinde“, vernahm Rudolph. Er und seine Kollegin fühlten sich brüskiert, als sie zu mehreren Arbeitskreis-Sitzungen nicht eingeladen worden.

2016 registrierten sie wieder Bewegung. Mit der Bevölkerung fanden zwei Ideenbörsen statt. Der Raiba-Vorstand sah sich bestätigt, als sich die Einwohner Café und Treffpunkt wünschten. Das neue Konzept beinhaltete einen Marktplatz, umgeben von Wohnungen, Café, Bürgerhaus und weiteren Geschäften, brachte aber keine Einigkeit. „Einige unserer alten Ideen fanden sich plötzlich auf der anderen Seite wieder, und ein nur fußläufig zu erreichender Marktplatz ist nicht sinnvoll“, berichtet Messenkopf.

Bei der Kommunalpolitik rührte sich nichts. Die Raiffeisenbank ergriff im Sommer 2017 die Initiative mit einer offiziellen Bauvoranfrage. Die Gemeinde verweigerte ihre Zustimmung. Die Begründung: „Bewältigungsbedürftige Spannungen bedürfen einer Bauleitplanung.“ Im November setzten sich Raiffeisenbank und Verwaltung wieder an einen Tisch. Es entstand ein grobes Schema, das die angedachten Nutzungen verteilt und Ende März im Planungs- und Umweltausschuss vorgestellt wurde. Weitere Konzepte für Stellplätze, Verkehrsführung und Hochbau wurden für nötig erachtet.

Das Gremium sprach eine entsprechende Empfehlung an den Gemeinderat aus, der sich damit aber voraussichtlich am 29. Mai beschäftigen wird – also erst nach der Kommunalwahl. Die Raiffeisenbank reagierte enttäuscht. Der fünfköpfige Aufsichtsrat erteilte am Freitag dem Vorstand das Mandat, an die Öffentlichkeit zu gehen – um aufzuzeigen, dass die Raiffeisenbank nicht schuldig am Stillstand, sondern dessen Opfer sei.