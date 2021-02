Kommentar : Bahnhofswald-Protest in Flensburg: Wer Autos anzündet, ist kein Aktivist, sondern kriminell

Wer Autos anzündet, verlässt den Boden unserer Demokratie, erklärt unser Redakteur Julian Heldt.

Flensburg | Für jeden gefällten Baum soll ein Auto brennen. Dies hatten Autonome bereits im Januar angekündigt. Als am Sonntagabend der erste Firmenwagen von Hotelinvestor Jan Duschkewitz in Flammen aufging, glaubte keiner an Zufall. In Kreisen der Autonomen und...

