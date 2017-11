Klinikneubau Flensburg : Bahn-Halt an der Peelwatt-Brücke?

vergrößern 1 von 1 1 von 1

03.Nov.2017

Bei Enthaltung des WiF-Vertreters hat das künftige Zentralklinikum Peelwatt im Planungsausschuss mit dem Aufstellungsbeschluss die nächste Hürde zum Baurecht einstimmig genommen: „Wir möchten bis Ende 2018 Baurecht für das Klinikum haben“, bekräftigte Stadtplaner Peter Schroeders am Mittwochabend den ehrgeizigen Zeitplan für das Krankenhaus. Auf Initiative der CDU-Fraktion soll außerdem eine mögliche Haupterschließung von der Osttangente mit dem Landesbetrieb Straßenbau abgestimmt werden. Und: Die Planungsfläche wird auf der Nordwestseite um das Gleisdreieck Peelwatt erweitert. Diese beiden Punkte beschloss der Ausschuss jeweils bei einer Gegenstimme und mehreren Enthaltungen.

Im Bereich des Gleisdreiecks könnte womöglich ein mehrgeschossiges Parkhaus entstehen, das auch zum Lärmschutz gebraucht werde, erklärte Planungschef Schroeders. Der Bau könne am Ende so gestaltet werden, dass weniger empfindliche Einrichtungen ohne direkten Patientenkontakt die Lärmquellen abschotten: „Wir verfolgen den Gedanken eines nach Süden ausgerichteten Krankenhauses als Gesundheitspark“, sagte Schroeders. Dabei solle sowohl die Niederung des Flüsschens Peelwatt als auch das neu sortiert Kleingartenareal in den Gesundheitspark integriert werden.

Die Stadt will auch Verhandlungen mit der Bahn aufnehmen – mit dem Ziel, die vier bis fünf Meter tiefer liegenden Bahnflächen in die Planung einzubeziehen.

Für die Untersuchung des Verkehrs blieben zunächst die Knotenpunkte Eckernförder Landstraße und Munketoft die wichtigsten Eckpfeiler. Dabei soll, wie bereits berichtet, die alte, aber bereits vor wenigen Jahren modernisierte Peelwattbrücke ertüchtigt werden. Aber auch mit ihrer aktuellen Tragfähigkeit von 18 Tonnen sei sie als Zufahrt für Rettungsfahrzeuge problemlos nutzbar. Dagegen sei zwar zusätzlich auch eine neue Brücke möglich, aber technisch und damit auch mit Blick auf die Kosten aufwendig.

CDU-Chef Arne Rüstemeier machte deutlich, dass er vor allem im Süden und Osten auf eine andere Zuwegung hoffe: „Wichtig ist, dass wir über die Gesamtfläche reden und gegebenenfalls auch ausweichen können.“ Durch Ökokontoflächen sieht er die Planung aber nicht komplett festgelegt: „Einige Bereiche sind sicher wertvoll. Punkte kann man aber auch an anderer Stelle sammeln.“

Pelle Hansen von den Grünen mahnte einen naturschonenden Umgang mit dem gesamten Gebiet an – und eine gute Erschließung mit Rad und ÖPNV. Er schlug vor, eine mögliche Erschließung auch von der Bahnseite zu prüfen. Zudem gibt es die Idee eines zusätzlichen Bahnhaltepunktes an der Strecke Flensburg – Kiel, direkt am Munketoft, in Fußentfernung zwischen Campus und Krankenhaus. Allerdings liegt die Bahntrasse hier deutlich tiefer als die Straße.

Hubert Ambrosius erklärte für die WiF, dass man am liebsten eine Zuwegung direkt von der Osttangente wolle, weshalb er am Ende auch gegen den Aufstellungsbeschluss stimmte.

Glenn Dierking (SSW) sagte, auch ihm gefalle eine Zufahrt direkt von der Tangente am besten. Außerdem ging es ihm darum, durch das Einbeziehen des Gleisdreiecks nicht eine direkte Anbindung der Bahnschleife im Süden samt Niebüll-Anbindung langfristig als Option zu behalten: „Damit eine schwangere Frau aus Westerland direkt mit der Bahn ins Krankenhaus könnte.“