Maasholm : Bagger kappt Kabel: Drei Wochen ohne Telefon

Ausgerechnet der Breitbandausbau hat dafür gesorgt, dass Fritz Fitz über Wochen keine Verbindung hatte.

Maasholm | Drei Wochen ohne Telefon und Internet – das war für den 70-jährigen Fritz Fitz in Maasholm nicht nur eine lange Zeit, die ihn gefrustet hat, war eine Zeit, auf die er gut und gerne hätte verzichten können. Doch nun ist das vorbei und er kann wieder via Festnetz mit seinen Kindern und Freunden telefonieren. Was ihn freut, missfällt hingegen seinem f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.