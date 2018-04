Grundhof : Bagaluten auf Tour

Das Grundhofer Rallye-Team ist am Start beim „Baltic Sea Circle“.

von Anette Schnoor

04. April 2018, 14:01 Uhr

Sie nennen sich selbst die „Grundhofer Bagaluten“ – denn: „Das ist so schön norddeutsch, und norddeutsch, das passt gut zu uns“, findet Marc Niklas Petersen. Allerdings: Wie Radaubrüder wirken der 25-Jährige und sein Kumpel Ruwen Beismann (27) überhaupt nicht, wie sie da ihr liebevoll frisch aufgearbeitetes Rallye-Gefährt offiziell vorstellen. Mit ansteckender Lebensfreude berichten sie von dem bevorstehenden Abenteuer und von ihrem sozialen Engagement für das Flensburger Katharinen Hospiz am Park.

Als Team werden die Grundhofer Bagaluten beim „Baltic Sea Circle“ starten – der „nördlichsten Rallye des Erdballs“, wie die Veranstalter vollmundig werben. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein Rallye-Fahrzeug, das mindestens 20 Jahre alt ist und nicht mehr als 2500 Euro in der Anschaffung kostet. Weiter müssen die Bagaluten eine Startgebühr von 850 Euro auf den Tisch legen und eine obligatorische Spende von mindestens 750 Euro für den guten Zweck leisten.

Und was bekommen sie dafür? Die beiden lachen: „Naja, wir dürfen ohne GPS und Navi rund 7500 Kilometer an der Ostsee entlang zum Polarkreis und wieder zurück kurven.“ Was Unterkunft und Proviant betrifft, bestehen noch ein paar Unsicherheit – „aber wir haben alles Mögliche in unserem schönen Auto dabei“.

Vom Feuerlöscher über die kombinierten Vorrats-Bettkisten zum umfangreichen Kartenmaterial, der Fiat Fiorino – im wunderbaren Straßenmeisterei-Orange – wird bestens ausgestattet sein, wenn es am 16. Juni in Hamburg losgeht. Für 16 Tage sind die Jungs dann voraussichtlich unterwegs. Über Stockholm und die Lofoten geht es zum Nordkap. Zurück führt die Strecke über Murmansk, St. Petersburg, Tallinn und Kaliningrad zurück nach Hamburg. „Jedenfalls ist das der Plan“, sagt Marc Niklas Petersen und lacht. „Mal sehen, wie wir so ohne GPS und Navi zurecht kommen. Nicht, dass wir uns am Ende hoffnungslos verfahren.“

Was treibt die beiden an, eine so anstrengende Tour zu machen? „Es erschien uns sinnvoll.“ Ruwen Beismann berichtet davon, wie die Freunde schon immer mal einen „gemeinsamen Trip“ machen wollten und wie sie schließlich auf den „Baltic Sea Circle“ stießen. „Die Idee dahinter fanden wir geil. Im Grunde geht es darum, Menschen zu bewegen, sich mit sozialen Themen auseinanderzusetzen.“ Im Fall der Grundhofer Bagaluten sind es die Themen Tod und Trauerarbeit, für die sie in der Öffentlichkeit um Aufmerksamkeit werben.

Beide haben im privaten Umfeld Todesfälle zu betrauern. „Und jeden von uns wird es irgendwann treffen. Das ist ein Thema, das selbstverständlich zum Leben gehört.“ Und so hat sich das Team im Flensburger Katharinen Hospiz am Park vorgestellt und sich dort über die Arbeit und künftige Projekte informiert. „Die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen“, erläutert Marc Niklas Petersen – und so machen die Bagaluten fleißig Öffentlichkeitsarbeit und sammeln Spenden ein. Ihr größter Erfolg bisher: Der Versicherungskonzern, bei dem der 25-Jährige angestellt ist, überwies spontan 3000 Euro – und „auch sonst bekommen wir von vielen Seiten Hilfe“. Das ist auch nötig, denn um den Fiat-Transporter, den sie in Tarp „günstig geschossen“ haben, rallye-tauglich zu machen, braucht es viel Sachverstand – und Disziplin. „Spätestens als wir bei Minusgraden zu dritt sechs Stunden lang den Wagen gewaschen und poliert haben, fragten wir uns, ob wir das alles wirklich wollen.“ Doch, ja – sie wollen es wirklich: das Flensburger Katharinen Hospiz am Park unterstützen und endlich aufbrechen zur lange schon geplanten Abenteuertour.





> Die Tour der Bagaluten ist während der Rallye im Internet zu verfolgen auf www.superlative-adventure.com/ teams/grundhofer-bagaluten.html