Unfall Höhe Landscheide : B 5: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Eine Autofahrerin musste auf der B5 Höhe Landscheide verkehrsbedingt bremsen, die nachfolgende Fahrerin reagierte zu spät und fuhr auf.

29. August 2019, 18:49 Uhr

Landscheide | Drei Frauen wurden bei einem Unfall auf der Bundesstraße 5 am Donnerstagnachmittag verletzt, eine darunter schwer. Eine 81-jährige Brunsbüttlerin war mit ihrem VW gegen 17 Uhr Richtung Itzehoe unterwegs, als sie aufgrund eines Pannenfahrzeugs in Höhe Landscheide vermutlich stark abbremste. Eine nachfolgende Fahrerin (32) reagierte zu spät, fuhr mit ihrem Ford auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Auch ihre Beifahrerin (35) wurde verletzt. Alle Beteiligten kamen ins Itzehoer Klinikum. Die B 5 wurde für die Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. An den Autos entstand Totalschaden.