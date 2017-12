Klimaschützer bei Krones in Flensburg : Azubis zeigen, wie man Löcher stopft

vergrößern 1 von 2 Foto: marcus Dewanger 1 von 2

von Gunnar Dommasch

erstellt am 14.Dez.2017 | 08:14 Uhr

Es war ein Sonnabend, als Sarah Kim Clausen ihr Handy vergaß. Sie hatte es in einer Halle der Firma Krones, bei der sie eine Ausbildung zur Industriemechanikern absolviert, liegen gelassen. Es war gespenstisch still in der Werkhalle, die Arbeit ruhte. Doch ein leises Zischen weckte die Aufmerksamkeit der 20-Jährigen. Sie merkte schnell: In dem weit verzweigten Druckluft-System gab es jede Menge Löcher und Schwachstellen, in denen die Luft entweichen konnte. „Da habe ich beschlossen, dass man dagegen etwas tun muss.“

Umweltbewusst wie sie – „über die Mülltrennung hinaus“ – denkt auch Tjard Arendt, der sich im zweiten Ausbildungsjahr beim Weltmarktführer für Abfüllanlagen befindet. Beide hatten sich erfolgreich um eine Fortbildung zum „Energie-Scout“ beworben – ein Qualifizierungsmodul der IHK Flensburg, das ein viertägiges Seminar und eine abschließende Power-Point-Präsentation beinhaltet. „Wir haben im Rahmen der Maßnahme verschiedene Bereiche des Unternehmens auf ihre Energie-Effiizienz hin durchleuchtet“, erlätert Tjard Arendt.

Der Terminus „durchleuchtet“ trifft es gut. Denn auch bei der Lichttechnik konnten die Azubis einige Verbesserungsvorschläge unterbreiten – zum Beispiel bei der Einschaltdauer der Beleuchtung oder bei der erforderlichen Umrüstung auf LED-Technik. So werden in den sanitären Anlagen jetzt Bewegungsmelder eingebaut.

Kernstück jedoch ist die Optimierung des Druckluft-Systems, die das Unternehmen nun gezielt angehen kann. Sarah und Tjard hatten festgestellt, dass die Leitungen zum Teil porös und die Steckverbindungen ausgeleiert waren. Das Entweichen von Luft soll in naher Zukunft durch den Einbau von Kugelhähnen eingedämmt werden. Zudem werden elektronisch gesteuerte Schalter installiert. Tjard untermauert das Einsparpotenzial für die Krones AG mit Zahlen: „Der Verlust von nur einem Kubikmeter Luft verursacht jährliche Kosten von etwa 500 Euro.

Kein Wunder, dass Werksleiter Eckehard Adrian von den professionellen Aktivitäten seiner Auszubildenden begeistert ist. „Wir haben ihnen die Freigabe erteilt, etwas umzusetzen – und das haben sie auf eindrucksvolle Weise getan.“ Auch Ausbildungsleiter Karl-Heinz Boysen, der insgesamt 25 Schützlinge betreut, ist stolz auf das Engagement: „Das hat nicht nur mit Klimaschutz, sondern auch etwas mit sozialer Kompetenz zu tun.“ Adrian denkt schon weiter: „Wir wollen nicht nur energieeffiziente Produktionsprozesse haben, sondern auch energieeffiziente Maschinen in der Verpackungs- und Abfülltechnik für unsere Kunden produzieren.“

Klaus Schrader, Geschäftsführer des Klimapakts Flensburg, freute sich besonders, die Auszeichnung „Flensburgs Klimaschützer“ erstmalig an junge Menschen verleihen zu können: „Sie haben Energiefresser beseitigt und sollen als Vorbild für andere dienen, Tipps für richtiges Verhalten geben und zum Nachahmen motivieren.“ Ihn habe beeindruckt, „dass nun auch schon Jugendliche diese gesellschaftliche Vorbildfunktion einnehmen“.

Mit der Aktion „Flensburgs Klimaschützer“ werden ausgewählte Menschen, Unternehmen oder Institutionen, die sich besonders klimafreundlich verhalten, vom Klimapakt ausgezeichnet. Tjark und Sarah Kim wollen weiter aufpassen und Defizite aufdecken. „Aber“, das wissen sie, „wir können nicht alle Löcher stopfen.“





Vorschläge für weitere Personen, die für eine Nominierung in Frage kommen, können per mail gesendet werden an: info@klimapakt-flensburg.de. Mehr Information zur Aktion „Flensburgs Klimaschützer“ findet man auf: www.klimapakt-flensburg.de unter der Rubrik „Aktionen“.