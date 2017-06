Flensburg : AVS: Abi-Gruß vom Alten Gym

vergrößern 1 von 1 Foto: Elisabeth Friedrich 1 von 1

Flensburg | Das traditionell gute Verhältnis zwischen dem Alten Gymnasium und der Auguste-Viktoria-Schule (AVS) wurde durch eine spektakuläre Aktion erneut bekräftigt. Die Abiturienten am Alten Gym konnten ihre Freude über die bestandene Prüfung partout nicht für sich behalten. Ihr Mitteilungsbedürfnis war derart groß, dass das Abistreich-Team in einer Nacht- und Nebelaktion ein Transparent an die Vorderfront der AVS hängte, um auch sie an ihrem Erfolg teilhaben zu lassen. Über mögliche Reaktionen wurde nichts bekannt.

von Gunnar Dommasch

erstellt am 30.Jun.2017 | 15:03 Uhr