von Antje Walther

13. April 2018, 17:08 Uhr

Autonom fährt das Auto meines Neffen noch nicht, aber mein Neffe fährt automatisch. Jahrelang schaltete die Ampel am Tomatenberg zuverlässig auf Grün wenn er – von der Nordstraße kommend – nach rechts in die Ballastbrücke eingebogen war und der Wagen glitt leicht gen Mürwik. Gestern latschte er plötzlich so auf die Bremse, dass mir glatt der Hut verrutscht ist. Die Ampel blieb einfach rot. So kann das gehen, wenn sich die Technik gegen die Gewöhnung stellt.