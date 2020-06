Flens-Arena : Autodisco geht mit Schlager-Edition in die nächste Runde

Nach der „90's Car Edition“ sollen am 20. Juni jetzt Schlager den Party-Hungrigen in Flensburg einheizen.

von Lisa Strobel

09. Juni 2020, 11:41 Uhr

Flensburg | Wenn die Warnblinkanlage im Dauermodus blinkt und gehupt wird, was das Zeug hält – dann ist Autodisco angesagt. Am vergangenen Wochenende wurde die Küste kurzerhand an die Flens-Arena verlegt und mit Feuerwerk, DJs und Lichtershow für ordentlich Partystimmung gesorgt.

Lena Bombe

Weil das Event am 6. Juni bei vielen den ersten Party-Hunger nur kurzzeitig gestillt hat, wird die Autodisco am 20. Juni direkt neu aufgelegt. Statt 90er Hits landen dieses mal Schlager-Songs auf den Plattentellern.

Lena Bombe

Michael Wendler, Helene Fischer und Beatrice Egli fordern dann wieder zum Sitztanz im Auto auf. Bereits letztes Wochenende sei das Feedback der Feierwütigen durchweg positiv gewesen.

Lena Bombe

Bei der „90's Car Edition“ der Autodisco startete der provisorische Auto-Club vor der Flens-Arena mit über 300 Besuchern.

Zwei Stunden lang heizten DJ Manos aus dem Sasa und DJ Daze aus dem Max den Fahrern und Beifahrern ein.

Lena Bombe

Die Veranstaltung sei „restlos ausverkauft gewesen“. Ziel der Veranstalter sei es auch in Zukunft noch mehr Special-Events anbieten zu können.