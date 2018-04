Kriminalität in Flensburg : Autodiebe auf Nordstraße gestellt

Der englische Geländewagen war am helllichten Tag gegen Mittag entwendet worden.

von Joachim Pohl

05. April 2018, 12:27 Uhr

Mit einem großen Aufgebot an Fahrzeugen und Einsatzkräften hat die Polizei gestern am frühen Abend ein Trio gestellt, das am Mittag von einem Parkplatz an der Kappelner Straßen einen Landrover gestohlen hatte. Auf der Nordstraße kam es deshalb zwischen Schottweg und Kauslundhof kurzzeitig zu einem Stau, als die Polizei dort den 23-jährigen Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen stoppte.

Der englische Geländewagen sei am helllichten Tag gegen Mittag entwendet worden, sagte ein Sprecher der Regionalen Leitstelle. Da der Diebstahl beobachtet worden sei, habe man sofort mit der Fahndung begonnen, den Wagen dann aber aus den Augen verloren. Gegen 17 Uhr habe ein Beamter der 1. Reviers, der privat auf der Nordstraße unterwegs war, den Wagen erkannt und dies sofort durchgegeben. Daraufhin habe man schnell Kräfte zusammengezogen, um das Fahrzeug zu stoppen.