Unfall in Flensburg : Auto überschlägt sich auf B200 – Fahrerin verletzt

Die Frau wollte offenbar eine Kollision vermeiden. Die Feuerwehr half ihr aus dem Wrack.

von Benjamin Nolte

03. April 2018, 12:22 Uhr

Flensburg | Bei einem Verkehrsunfall im Flensburger Stadtgebiet wurde am Dienstagvormittag eine Autofahrerin verletzt. Die Frau war auf der B200 in Richtung Süden unterwegs, als sie kurz vor der Abfahrt Zentrum die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Nach ersten Informationen staute sich der vorausfahrende Verkehr plötzlich, sodass die Fahrerin ihren Wagen in die Leitplanke steuerte, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei geriet sie auf die aufgeweichte Bankette und das Fahrzeug überschlug sich.

Das Auto der Frau blieb auf dem Dach liegen. Ersthelfer reagierten sofort und setzten den Notruf ab. Da die Fahrerin sich nicht selbst aus ihrem Auto befreien konnte, wurde neben einem Rettungswagen und dem Flensburger Notarzt auch die Flensburger Berufsfeuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Frau ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug holen und an den Rettungsdienst übergeben. Sie war ansprechbar und hatte offenbar großes Glück im Unglück.

Die B200 musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Duburg und Zentrum vorübergehend voll gesperrt werden.

