Tat im Cornelius-Hansen-Weg : Auto in Flensburg angezündet – Polizei sucht Zeugen

Ein Volvo geht am späten Abend in Flammen auf und wird schwer beschädigt. Der Wagen wurde in Brand gesteckt.

von Gerrit Hencke

27. März 2018, 15:43 Uhr

Flensburg | Im Cornelius-Hansen-Weg in der Flensburger Nordstadt ist am Montagabend ein Volvo XC durch einen Brand stark beschädigt worden. Das Feuer wurde gegen 22.45 Uhr bemerkt, teilt die Polizei am Dienstag mit. In der Nähe des Volvos sei eine leere Flasche flüssiger Grillanzünder gefunden worden, weshalb die Kripo nach der Untersuchung des sichergestellten Wagens von Brandstiftung ausgeht. Eine politisch motivierte Tat schließt die Polizei aus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Tatortbereich auffällige Beobachtungen gemacht haben. Außerdem fragt die Kripo, ob in den Gärten und Grundstücken um den Tatort eventuell eine Flasche Grillanzünder gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0461/4840 entgegen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?