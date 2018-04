B199 in Flensburg : Auto gerät auf Osttangente in Brand: Stau im Feierabendverkehr

Die Insassen bemerken, dass etwas mit ihrem Renault nicht stimmt und stoppen. Dann schlagen Flammen aus dem Motorraum.

von Benjamin Nolte

05. April 2018, 18:48 Uhr

Flensburg | Für starke Behinderungen im Berufsverkehr sorgte am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein brennender Pkw auf der Osttangente in Flensburg. Das Fahrzeug war in Richtung Wees unterwegs und geriet aus bislang ungeklärter Ursache nahe Engelsby in Brand. Als die Insassen bemerkten, dass etwas mit ihrem Auto nicht stimmt, stoppten sie sofort am Fahrbahnrand und verließen den Wagen. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Motorraum des Renault.

Die Berufsfeuerwehr Flensburg rückte an um den Fahrzeugbrand zu löschen. Streifenwagen der Polizei sicherten die Einsatzstelle ab und sperrten die Osttangente vorübergehend voll. Der Verkehr wurde an der Kreuzung Nordstraße in Richtung Hafendamm abgeleitet.

Zwischenzeitlich kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte ein Fahrstreifen freigegeben werden.

Der Renault musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

