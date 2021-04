Unfall in Harrislee : Auto fällt zwei Bäume

Die Überreste der Bäume lagen beim Eintreffen der alarmierten Polizei noch auf dem Pkw und auf der Straße.

Harrislee | Glück im Unglück hatte die Fahrerin eines Seat Ibiza am Dienstagmittag in Harrislee. Die Autofahrerin war auf dem Flensburger Damm in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und auf eine begrünte Verkehrsinsel zusteuerte. Der Seat erfasste ein Verkehrsschild, fällte einen Baum und pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.