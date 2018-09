Eggebek : Ausgezeichnete Schulmensa

Eichenbachschule Eggebek erhält Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum vierten Mal.

von shz.de

28. September 2018, 16:05 Uhr

Spinat zum Mittagessen ist nicht jedermanns Sache, doch die Schüler der Eichenbachschule lassen sich beim Mittagessen in der Schulmensa fast alle auch Spinat mit auffüllen und essen ihn mit sichtbarem Genuss. Heute steht er zusammen mit Rührei und Salzkartoffeln auf dem Speiseplan. Dazu können sich die Kinder am Salatbuffet ihre Vorspeise selbst zusammenstellen und als Nachtisch gibt es Erdbeermilch. Das Schulessen an der Eichenbachschule ist gerade wieder von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) zertifiziert worden, zum vierten Mal in Folge, wie Bianca Reese, ausgebildete Köchin und Leiterin der Schulküche, stolz berichtet.

Dabei werden die Lebensmittelauswahl, die Speiseplanung aber auch der Umgang und die Gestaltung der Mensa kritischen Blicken unterworfen. Es wird besonders Wert gelegt auf natürliche Rohstoffe ohne Konservierungsmittel, Vollkornkost, regionale und saisonale Produkte, magere Fleischwaren und es sollte vier Mal pro Monat Fisch geben.

„Wir haben diesmal die maximale Punktzahl in allen Prüfbereichen erzielt und sind weiterhin die einzige Schulküche im Kreisgebiet, die sich diesem Qualitätstest der DGE unterzieht“, berichtet Reese.

Dass es den Schülern auch schmeckt, belegen die Anmeldezahlen. Zwischen 90 und 100 Essen geben Bianca Reese und Hauswirtschafterin Sieglinde Thomsen täglich über den kleinen Tresen der Schulmensa aus, zusätzlich werden die Kindergärten in Eggebek und Langstedt mit 70 Essen versorgt. Jeden Tag wird auch ein vegetarisches Gericht als Alternative angeboten. Am nächsten Tag steht dafür „Gemüsebratling mit Vollkornreis“ auf dem Speiseplan. Dieser liegt rechtzeitig als Wochenplan zum Mitnehmen bereit oder ist im Internet auf der Schulseite abrufbar. „Wir müssen aber auch in Einzelfällen für Allergiker und muslimische Esser besondere Gerichte anbieten“, erklärt Bianca Reese.

Bei all den Vorgaben für eine gesunde Ernährung soll das Essen den Schülern vor allen Dingen schmecken, betonen die beiden Küchenkräfte. Daher gehen sie bei der Gestaltung des Speiseplans auch auf Wünsche ihrer jungen Kunden ein, wenn am Tresen mal wieder gefragt wird: „Können wir mal wieder Döner essen?“ oder „Wann gibt es wieder Hot-dogs?“, dann finden sich diese Gerichte auch bald auf dem Speiseplan.