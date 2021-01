Ausgezeichnete Schülerprojekte

Gelungene Gemeinschaftsaktionen wurden vom C.P. Hansen-Kuratorium mit Geldpreisen prämiert

05. Januar 2021, 08:53 Uhr

Sylt | Das C. P. Hansen-Kuratorium der Sylter Gemeinden hat Preise für gelungene Gemeinschaftsaktionen vergeben. Ein vierter Platz (200 Euro) ging an die mittlerweile 4. Klasse der Dänischen Schule Westerland mit ihrer Lehrerin Sarah von Eitzen. „Das Syltwunder“ heißt ihr Buch, zu dem jedes Kind einen selbstgeschriebenen Text beisteuerte und ein Bild eines Sylter Naturschutzgebietes malte. Sieben Helden reisen in der fantasievollen Geschichte mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit, um Sylt zu retten, das wegen des steigenden Meeresspiegels bereits untergegangen ist. Ihr Plan, den Menschen überall auf der Welt zu sagen, wie sie das verhindern können, geht auf. Die Reise endet mit der Erkenntnis: „Man muss kein Superheld sein, um etwas zu verändern, das kannst Du auch.“

Den weiteren vierten Platz erhielt die damalige 4. Klasse der Schule am Nordkamp mit ihrer Lehrerin Heike Albert, die etwas für den Küstenschutz tun wollte. Die Idee, einen Sandfangzaun zu bauen, war geboren. Die Klasse machte sich eines Tages auf den Weg zum Westerländer Weststrand, wo sie mit einem Wasserbauer verabredet war. Aufgeteilt in drei Gruppen gingen die Kinder zu Werke: Die Schaufler hoben den Graben aus. Die Handwerker zwickten die Zweigbündel mit Zangen auf und verteilten die Zweige gleichmäßig im Graben. Dann legten die Schieber los und schoben den Sand an und traten ihn fest. Auch wenn das ganz schön anstrengend war, machte es allen Spaß und das Fazit lautete: „Naturschutz auf Sylt ist Ehrensache“. Platz drei (300 Euro) holte sich die Kinder-und Jugendgruppe der Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V., eine Truppe, die sich unter der Leitung von Susanne Rohde jeden Dienstagnachmittag rund ums Jahr trifft. Die jungen Leute besuchten die Naturschutzgebiete Nord-Sylt, Rantum-Becken und Baakdeel und hielten ihre Eindrücke mit der Kamera fest. In ihrem Film erzählen die Kinder, was ein Naturschutzgebiet ausmacht, der Streifen ist aber viel mehr als lehrreich. Der Film ist atmosphärisch, denn Hauptdarsteller ist die Natur: Landschaft und Naturgeräusche, Meeresrauschen und Vogelstimmen machen den Film besonders stimmungsvoll.

Wenn alle Sylter Hotels coronabedingt schließen müssen, bleibt das riesige Insektenhotel auf dem Schulgelände der Norddörferschule stets geöffnet. Diese überzeugende Gemeinschaftsproduktion der gesamten Norddörferschule wurde mit dem zweiten Platz (400 Euro) ausgezeichnet. Die Kinder arbeiteten mit Holz, Lehm und Ziegeln, befüllten Tontöpfe und hängten sie auf. Das Dach ist für Wildblumen reserviert. Der mit 500 Euro dotierte erste Platz ging an die Montags-Waldkindergruppe der Naturschutzgemeinschaft Sylt e.V, die zwölf praktische Naturschutzaktionen über die ganze Insel verteilt umgesetzt hat. In Hörnum ging es los, dort bepflanzten die Kinder einen Trampelpfad mit Strandhafer. In Rantum stachen sie Bohrdisteln am Deich. Im Westerländer Friedrichshain reinigten sie Nistkästen und befüllten Futterglocken. Der nächste Auftrag hieß Entkusseln der Tinnum-Burg. Danach waren die Kinder als Erntehelfer in Braderup tätig. In Munkmarsch eröffneten sie ein Insektenhotel und in Keitum beschnitten sie Bäume. Die Kinder pflanzten in Archsum Blumenzwiebeln und in Morsum sogar Bäume. In Wenningstedt reinigten sie die Skulpturen hinter dem Haus am Kliff mit selbst gemachter Seifenlauge. In Kampen entkusselten sie ein Hünengrab und die angrenzende Heidefläche. Den Abschluss bildete eine Müllsammelaktion im Naturschutzgebiet Nord-Sylt in List.