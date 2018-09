Lindewitt : Ausdauernde Schüler

Am Lauftag in Lindewitt beteiligten sich 180 Schüler der Schulen in Lindewitt und Großenwiehe.

28. September 2018, 16:17 Uhr

180 Kinder der Schulen Großenwiehe und Lindewitt nahmen am jährlichen Lauftag in Lindewitt teil. Eine Stunde ging es in Runden um den Sportplatz und durch das Lindewitter Gehölz, begleitet von Eltern und Lehrkräften. „Sie laufen dem einsetzenden Sturm und Regen davon“, meinte Lehrerin Ute Weimar. So kam es dann auch, die Veranstaltung wurde gerade noch trocken über die Bühne gebracht.