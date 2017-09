Sörup : Aus bei der 70-Jahr-Feier

vergrößern 1 von 1 Foto: hamisch 1 von 1

Das Ende des Söruper Landfrauenvereins ist beschlossen. Auf einer Mitgliederversammlung konnten sich die Anwesenden nicht auf eine Weiterführung der Vereinstätigkeit einigen. So war das Jubiläum zum 70-jährigen Bestehen am vergangenen Sonnabend zugleich eine Beerdigungsfeier.

Dabei hatte es bei der Versammlung im Söruper Kreisbahnhof nicht an Überzeugungsarbeit gemangelt. Bürgermeister Dieter Stoltmann sprach die Hoffnung der Gemeinde aus, dass die Landfrauen mit ihrer jahrzehntelangen Geschichte und 160 Mitgliedern einen Weg in die Zukunft finden. Von der Landesgeschäftsstelle war Ulrike Michalis trotz Unwetters nach Sörup gekommen, um die Suche nach Alternativen zur Auflösung zu unterstützen.

Das Problem war schnell ausgemacht. Die stellvertretende Vorsitzende Karin Martens, die den Verein seit einem Jahr kommissarisch leitete, wollte nicht weiter in der Vereinsführung mitmachen. Kandidaten für den ersten und zweiten Vorsitzenden fanden sich nicht. Auch Kassenwartin Beate Gondesen zeigte wenig Interesse an einer Weiterführung ihres Amtes.

Auch alle Argumente von Ulrike Michaelis, darunter Team-Bildung und Zusammenarbeit mit Nachbarvereinen, zündeten nicht. Dann meldete sich Christine Petersen mutig zu Wort und signalisierte, sich in ein Team stärker einbringen zu wollen. Das sorgte zunächst für Erleichterung in der großen Landfrauenrunde und Kassenwartin und Beisitzerinnen waren bereit, diesen Vorschlag mitzutragen. „Lasst uns das für ein halbes Jahr versuchen und die Vereinsführung als Team aufstellen“, baute Michaelis eine Brücke. Obwohl aus dem Kreis der Mitglieder weitere Frauen ihre Bereitschaft signalisierten, Aufgaben im Verein, nicht in der Vereinsführung, zu übernehmen, wollte ein Mitglied den Vorstandsfrauen Gelegenheit geben, ihre Situation intern noch einmal zu überdenken.

„Oh Gott, jetzt wird der mühsame Kompromiss zerredet“, meinte eine der Anwesenden, als sich die Vorstandsmitglieder und Unterstützer zur internen Beratung zurückzogen. Und so kam es dann auch. Nach deren Rückkehr in die Versammlung erklärte Christine Petersen, dass eine Mehrheit die Auflösung des Vereins beschlossen habe.

Schulterzucken und betretene Gesichter waren die Folge dieser Erklärung. Nun müssen die Mitglieder am 10. Oktober um 14.30 Uhr im Kreisbahnhof noch einmal zusammen kommen, um formal die Vereinsauflösung zu beschließen. Wenn nicht noch ein kleines Söruper Wunder geschieht, endet somit die 70-jährige Geschichte der Söruper Frauenbewegung zum Ende des Jahres.