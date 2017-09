Flensburg : Auktionen und Agility für Zweibeiner im Tierheim

vergrößern 1 von 2 Foto: Tierheim 1 von 2

Die Liste der Aktivitäten, mit der das Tierheim Flensburg sich am Sonntag beim Tag der offenen Tür präsentiert und seine Besucher unterhält, ist lang. Zwischen 10 und 17 Uhr werden beim Pfotenglücksrad und Tombola Preise verlost. Es gibt Flohmärkte, und für die Infostände haben sich zahlreiche Organisationen gemeldet, darunter die Frettchennothilfe, die Wildtiernothilfe, die Kaninchenhilfe, der Nabu, die Jugendgruppe des Tierheims, die Pferdeklappe, ein Bienen- und Wespenexperte, der Kinderclub über Wölfe und die Rettungshundestaffel.

Deren halbstündige Vorführungen beginnen um 12 und um 15 Uhr. Die Vorführungen der Tierheimhunde dauern jeweils eine Stunde und beginnen um 11 Uhr und um 14 Uhr. Außerdem ist Ponyreiten geplant, einmal um 11 und erneut um 15 Uhr. Sogar die Kampfkunstschule Shir o Khan stellt sich vor und zeigt „Verteidigung für Kinder“.

Um 13 Uhr startet die Versteigerung eines Gemäldes, und zwar der Künstlerin Silvia Hermann unter dem Motto „Ein Herz für Tiere“. Danach wird zudem Newton versteigert; das ist ein Schäferhund aus Plüsch, der mit seinem „Gassigeher“ beim ersten „Flensburg-liebt-Dich“-Marathon teilgenommen hat, erklärt Tierheimleiterin Catharina Brodersen. Und: „Die Erlöse aus den Versteigerungen sollen für Renovierungsarbeiten im Katzenhaus eingesetzt werden.“ Beim Katzenhaus läuft die Aktion „Erinnerung an ehemalige Tiere“. An einer Wand werden Fotos und Geschichten von ehemaligen Tierheimbewohnern erzählt und ausgestellt – und die besten am Ende prämiert.

Und auch im Hundehaus ist der Bär los: Hier ist ein Parcours für Zweibeiner aufgebaut, so dass Menschen einmal ausprobieren können, „wie sich Agility für den Hund anfühlt“, heißt es im Programm für den Tag des offenen Tierheims. Das Hundehaus ist am Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Für die Stärkung der Menschen gibt es schließlich allerlei: Crêpes und Burgunder-Brötchen, Käsespieße und Quarkspeisen, Pfannengerichte und Gegrilltes, kalte und heiße Getränke und noch mehr.

Termin: Sonntag, 3. September, von 10 bis 17 Uhr, Westerallee 138.

