Harrislee Kupfermühle : Auge in Auge mit Miss Marple

Höchste Spannung, eine Portion Unheimliches, Witz und Humor soll am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr das historische Ambiente des Industriemuseums Kupfermühle, Messinghof 3, erfüllen. Zum dritten Mal laden Andrea Graeper, Leiterin der Harrisleer Gemeindebücherei, und Susanne Rudloff, wissenschaftliche Museumsleiterin, zur Krimi-Theaterlesung der Wolfsburger Gruppe Motown ein.

Unter dem Motto „Ein Abend mit Agatha Christie“ wird das Schauspielerduo Roland Kalweit und Danny Richter Kultfiguren wie Miss Marple und Hercule Poirot zum Leben erwecken und Kupfermühle in ein gefühlt skurriles englisches Dorf verwandeln. Der Zuschauer ist mittendrin, wenn sich die Schauspieler im Raum bewegen, Schlüsselszenen der klassisch konstruierten Romane der „Queen of Crime“ herausfiltern und dem Zuschauer hautnah bringen. Unterstützt wird das Projekt von der Gemeinde und der Kreiskulturstiftung. Es gibt 80 Plätze. Karten zu 10 Euro, Schüler und Studenten 5 Euro, sind ab sofort in der Gemeindebücherei, dem Industriemuseum, Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, sodass noch ein Blick in die Museumsräume möglich ist. Es gibt eine Pause für Getränke und Gespräche.