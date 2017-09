Konzerte in Flensburg und Sonderburg : Auftakt für deutsch-dänisches Jazz-Festival

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

von Gunnar Dommasch

erstellt am 08.Sep.2017 | 18:40 Uhr

Wer Lothar Baur kennt, der weiß, wie sehr sich der Flensburger um die lokale Musikszene bemüht – auch und insbesondere im Jazz-Bereich. Jetzt hat er zusammen mit Niels Præstholm nach intensiver Vorbereitung ein Jazz-Festival mit Bands und Musikern aus der deutsch dänischen Kulturregion auf die Beine gestellt. Die Grundlage dafür wurde auf einem Symposium im Mai in Sonderburg gelegt. „Wir wollen ihnen die Bühnenpräsenz bieten, die sie verdienen“, sagt Baur, „gute Jazz darf nicht Metropolen wie Hamburg oder Kopenhagen vorbehalten bleiben.“

Das mit Interreg-Mitteln geförderte Projekt firmiert unter dem Namen „NŸD Festival“ und ist zunächst auf zwei Jahre angelegt. NŸD ist ein Kunstwort und assoziiert Begriffe wie Nord-Süd, neu oder genießen (dän. nyde).

Voraussetzung für die Teilnahme war, dass mindestens ein Musiker der Gruppen hier geboren oder aufgewachsen ist. Das Ziel: Jazzmusiker in der Region zu vernetzen und ihnen jeweils zwei Termine pro Jahr in den normalen Programmabläufen in den Spielstätten in Sonderburg, wo heute die Eröffnung stattfindet, und der Kulturwerkstatt Kühlhaus (Flensburg) anzubieten.

Der Reigen wird um 12.30 Uhr in Det Sønderjyske Køkken (Sonderburg, Perlegade 50), mit dem Mathias Petr Quartet und seiner Hommage an den vor etwa einem Jahr verstorbenen dänischen Jazzpianisten Horace Parlan eröffnet. Es folgt um 14 Uhr das Schmidt Stemmler Wissmann Trio.

Morgen ist Auftakt im Kühlhaus mit dem Schmidt-Stemmler Ehlers Trio um 17 Uhr. Zwei Stunden später entert Niels Præstholms achtköpfiges Art Ensemble Syd die Bühne, das schon zweimal im Kühlhaus in verschiedenen Besetzungen aufgetreten ist. Danach kommt mit Youphoric eine aufstrebende junge Band aus Bremen laut und rockig daher. Die beiden Auftaktveranstaltungen sind eintrittsfrei. Die nachfolgenden Konzerte im Oktober und November werden jeweils zehn Euro kosten.