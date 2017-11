Flensburg Osttangente : Auffahrunfall an der B199

vergrößern 1 von 1 Foto: sebastian Iwersen 1 von 1

von Joachim Pohl

erstellt am 27.Nov.2017 | 08:12 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der B199 zwischen Osterallee und Schottweg wurden am Sonnabend drei Menschen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte auf der Fahrspur stadteinwärts die Fahrerin eines Opel Astra gegen 21 Uhr an der roten Ampel gehalten. Der folgende Fahrer eines VW Passat bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Drei Rettungswagen kamen, um die beiden Insassen des Opel sowie den Passat-Fahrer zu versorgen. Dieser musste von den Einsatzkräften aus den Wagen befreit werden, da er auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Die Unfallbeteiligten wurden in die Notaufnahme eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten sie nur leichte Verletzungen.