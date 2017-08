Flensburg : Auf Tauchstation in Förde und Hafen

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Die Überwachungsgeräte zeigen einen Puls, und lautes Atmen ist zu hören. Langsam taucht der gelbe Helm des Tauchers aus dem Wasser auf. Die Plattform, auf der er steht, fährt Stück für Stück nach oben und hebt ihn mit einem an Deck angebrachten Kran aus dem Nass. Triefend setzt er sich auf einen Hocker und pellt sich aus seinem Taucheranzug, entkabelt sich von den Überwachungsinstrumenten.

Erst nachdem ein weiteres Crewmitglied ihm den gelben Taucherhelm abnimmt, ist das glückliche Gesicht des polnischen Navigations-Studenten zu erkennen. Er hat die Übung erfolgreich bestanden. Seit Montag lag im Hafen ein Gast: die Nawigator XXI, ein polnisches Trainingsschiff der „Maritime University of Szczecin“. Das moderne Schiff ist mit 60 Metern Länge ein echter Koloss. Insgesamt 50 Crewmitglieder haben Platz an Bord. Es dient der Stettiner Universität als Ausbildungsschiff für Navigations-Studenten, die neben dem Navigieren auch Motor-Arbeiten und den Umgang mit der Ausrüstung an Deck lernen. Die Uni Stettin besteht bereits seit 60 Jahren und ist hervorragend ausgestattet. Unter anderem forscht sie für Programme der EURATOM (Europäische Atomgemeinschaft). Sie ist in drei Fakultäten unterteilt und bietet ein weitreichendes Angebot.

Seit zwei Jahren studiert Michalina Gucma Navigation in Stettin. Das zeigen auch zwei goldenen Streifen auf ihrer Uniform. Im Gegensatz zu ihren Mitstudenten strebt sie keine Karriere auf hoher See an: „Die meisten Studenten möchten später auf dem Schiff arbeiten. Ich möchte hingegen lieber für die Sicherheit im Hafen sorgen“, erklärt die 21-Jährige. Das Studium dauert vier Jahre lang.

27 Studenten und 15 Besatzungsmitglieder leben und arbeiten derzeit an Bord. Geschlafen wird in den Kajüten. Das Schiff soll die Praxiserfahrung ermöglichen, die sonst nur in Simulationen möglich ist. Jedes Jahr legt das Trainingsschiff für eine knappe Woche in Flensburg an, damit im Fördewasser Tauchübungen absolviert werden können. Ein ausgebildeter Tauchlehrer unterrichtet die Studenten während dieser Zeit. Flensburg ist der einzige ausländische Hafen, den die Nawigator ansteuert – die Reise hierher dauert auf dem Seeweg 24 Stunden.

In der Flensburger Förde herrschen optimale Bedingungen für die Tauchübungen. Trainiert werden Reparaturarbeiten am Bug des Schiffes, denn auch bei schlechter Sicht unter Wasser muss jeder Handgriff sitzen. Auch Michalina musste schon abtauchen: „Es ist echt dunkel und kalt da unten“, berichtet sie. Einen Monat lang lernen die Navigationsstudenten an Bord. Die meiste Zeit liegt die Nawigator im Heimathafen. Nur für die Praxis fährt sie auf hohe See – denn zu den Übungen gehören neben Reparaturarbeiten auch das Orten von Wracks im offenen Meer.

Gestern nahm die Nawigator wieder Kurs auf die polnische Heimat.

von Josefine Bartels

erstellt am 26.Aug.2017 | 07:58 Uhr