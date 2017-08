Auf die Bücher, fertig, los! Die Jagd nach dem goldenen Zertifikat

vergrößern 1 von 1 Foto: Bartels 1 von 1

Egal ob „Die drei ???“, „Die wilden Hühner“ oder „Die Bloggerbande“ – seit 2011 heißt es beim Ferien-Leseclub „Zu viel lesen geht gar nicht!“. Auch in diesen Sommerferien nehmen an der Aktion der Stadtbibliothek Flensburg 79 Kinder und Jugendliche ab der dritten Klasse teil.

„Es ist so schön zu sehen, mit wie viel Elan und Spaß die Kinder dabei sind“, erzählt Bücherei-Leiterin Ute Kaminski. „Außerdem freut es mich, dass das geschriebene Buch auch in dieser Generation noch eine wichtige Rolle spielt.“

Seit Anfang der Sommerferien können sich die kleinen Leseratten schon kostenlos beim Ferien-Leseclub anmelden. Alle Teilnehmer bekommen einen Bücherei-Ausweis, der nur Club-Mitgliedern den Zugriff auf eine exklusive Buchauswahl bietet.

Nach der Buch-Rückgabe kommen die Teilnehmer in die Bibliothek und erzählen der zuständigen Mitarbeiterin Stefanie Oeding von der Handlung. „Manchmal muss ich gezielte Fragen stellen“ sagt sie, „aber oft fangen die Kinder ganz von allein damit an, die Geschichte zu erklären. Das ist besonders spannend!“ Nachdem die Bücher gelesen und die Fragen der Bibliothekarin beantwortet sind, bekommt jedes Kind einen Eintrag in sein „Logbuch“. Am 16. September findet dann eine Abschlussparty mit Zertifikatsverleihung statt. „Natürlich ist es jedem selbst überlassen, wie viele Bücher er lesen möchte, wie lange er dafür braucht oder wie dick die Bücher sind“ , sagt Ute Kaminski. „Aber viele sind so motiviert, dass ein echter Wettbewerb entsteht.“ Schon ab sieben gelesenen Büchern bekommen die Teilnehmer ein goldenes Zertifikat. Auch Nick (9) aus Flensburg freut sich schon auf die Party und arbeitet fleißig daran, sich ein volles Logbuch zu erlesen. Christin Gros (13) kommt in die siebte Klasse und ist schon auf einem guten Weg. „Ich habe schon sechs Bücher gelesen und möchte ganz schnell mit dem siebten anfangen“, sagt sie. Am spannendsten findet sie die Bücher der Reihe „Die drei !!!“ und hat auch schon alle durchgelesen. „Manchmal sind die Bücher so spannend, dass ich sie im Bett mit meiner Taschenlampe heimlich zu Ende lese“, sagt sie und grinst. „In der Schulzeit darf ich das eigentlich nicht, aber jetzt in den Ferien findet Mama das okay.“

Für Stefanie Oeding ist die Aktion nicht nur für die Leseförderung wichtig. „Man kommt so schnell mit den Kindern ins Gespräch und es entstehen richtige Verbindungen.“

Auch jetzt können sich noch interessierte Kinder und Jugendliche für den Ferien-Leseclub anmelden.

www.ferienleseclub.de