Schleswig / Flensburg : Auch wer pflegt, braucht mal Urlaub

Das letzte Mal, dass Wilhelmine und Horst Beusen aus Süderbrarup in den Urlaub gefahren sind, das war 1989 – nach Österreich. Seitdem bleiben sie zu Hause, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen. „Ich brauche das nicht unbedingt, dass ich weg muss. Wir können es uns auch zu Hause schön machen“, sagt Wilhelmine Beusen. Wenn sie mal einen Tapetenwechsel brauche, dann gehe sie einfach in eine andere Stube. Seitdem ihr Mann nach einer Operation im vergangenen Jahr im Rollstuhl sitzt, muss die 76-Jährige ihm bei alltäglichen Dingen wie dem Anziehen behilflich sein. Die Beiden sind seit einem Vierteljahrhundert miteinander verheiratet und nur, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt, lässt Wilhemine Beusen ihren Mann, der Pflegegrad 1 hat, für ein paar Stunden allein. Für viele ältere Paare ist dies selbstverständlich: Man gehört zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.

Doch auch Pflegende brauchen mal eine Auszeit. Sie sind oft rund um die Uhr, auch nachts, im Dienst – eine herausfordernde Aufgabe. Anders aber als bei klassischen Arbeitnehmern, für die es selbstverständlich ist, im Sommer ein paar Wochen Urlaub zu nehmen, fällt es Pflegenden oft schwer, ihre bedürftigen Verwandten – sei es Ehemann oder

-frau, Mutter oder Vater, Schwester oder Bruder oder gar das eigene Kind – in fremde Hände zu geben. Neben der psychischen Belastung ist die Organisation einer sogenannten Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege durch Dritte alles andere als einfach. Zwar bieten die meisten Pflegeheime auch stationäre Plätze für eine zeitlich begrenzte Pflege an, aber ihre Zahl ist begrenzt, und sie sind häufig ausgebucht.

Oft hilft ein Netz aus Familie, Freunden oder Nachbarn aus. Wenn dies nicht abrufbar ist, können mobile Pflegedienste eine Anlaufstelle sein – damit der zu Pflegende in der vertrauten Umgebung zu Hause bleiben kann, während der Pflegende Urlaub macht oder wenn er durch Krankheit vorübergehend an der Pflege gehindert wird. Dabei gilt: Die Pflegeversicherung übernimmt die Kosten einer solchen Ersatzpflege. Sie kann zum Beispiel durch Einzelpflegekräfte, ehrenamtlich Pflegende oder einem ambulanten Pflegedienst erfolgen – wie zum Beispiel durch das MKG Pflegezentrum, deren 60 Mitarbeiter im ländlichen Raum rund um Süderbarup, Kappeln und Tolk rund um die Uhr im Einsatz sind. Martha Godau-Schmidt, besser bekannt als „Schwester Martha“, und ihr Team vom MKG versorgen im Schnitt 300 Patienten, messen Blutdruck, verabreichen Medikamente, helfen bei der Grundpflege, Toilettengängen, Waschen und Anziehen und vielem mehr. Nicht zu vergessen die Seelenpflege. Das Leistungsspektrum ist breit. „Wir fahren bis zu sieben Mal am Tag zu einem Patienten“, sagt Godau-Schmidt. Die 66-jährige gelernte Krankenschwester kann auf mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung zurückblicken – und weiß, dass Pflegebedürftigkeit nicht immer absehbar und planbar ist. Deshalb sagt sie: „Wir können auch von heute auf morgen helfen, wenn es sein muss. Dann werden unsere Touren eben entsprechend umstrukturiert.“

Tagtäglich wird auch Christine Jordt aus Süderbrarup mehrmals von Mitarbeiterinnen des MKG besucht. Horst Jordt, der mit seiner 100-jährigen Mutter in einem Haushalt lebt und ihr im Alltag zur Seite steht, weiß das sehr zu schätzen. „Wenn ich diese Frauen nicht hätte“, sagt er und kann seinen großen Dank kaum in Worte fassen. Der 73-Jährige hat 20 Jahre in Indonesien gelebt, kam 2012 nach Angeln zurück, um seine Mutter zu pflegen, mittlerweile rund um die Uhr. „Es ist ein Auf und Ab“, sagt er. „Dafür, dass sie 100 Jahre alt ist, ist es phänomenal, was sie noch alles kann, aber wenn sie zum Beispiel nachts aufstehen muss, dann braucht sie Hilfe. So kriegen wir beide oft keinen erholsamen Schlaf.“ Morgens und abends erhält Jordt Unterstützung von immer den gleichen zwei Mitarbeiterinnen des MKG, zu denen sich über die Jahre ein geradezu „familiäres Verhältnis“ entwickelt habe. Und wenn er mal länger außer Haus sein müsse – er engagiert sich ehrenamtlich im kulturellen Bereich – und seine Schwester ihn nicht vertreten könne, dann kommen die MKG-Mitarbeiterinnen eben auch mehrmals am Tag im Rahmen der Verhinderungspflege, um nach seiner Mutter zu schauen und ihr Essen zu bringen.

Auch wenn er nicht mehr nach Indonesien reist, kann sich Jordt trotz der nötigen Pflege seiner geliebten Mutter doch immer wieder kleine Freiräume verschaffen, denn eins steht für ihn ganz klar fest: „Manchmal bin ich überfordert, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Mutter nicht in eine stationäre Einrichtung geben will. Ich hatte immer ein sehr inniges Verhältnis zu ihr und dass sie ein sehr zufriedener und dankbarer Mensch ist, macht es mir einfacher.“

von Tina Jäger

erstellt am 28.Aug.2017 | 13:00 Uhr