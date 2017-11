Sörup : Auch mit 100: Oma Peper liest täglich das Tageblatt

vergrößern 1 von 1 Foto: Hamisch 1 von 1

Hier ein paar Blumen, dort eine Schachtel mit Naschereien und mittendrin das Flensburger Tageblatt. So sah gestern der Geburtstagstisch von Sophie Peper an ihrem 100. Geburtstag in der Senioreneinrichtung Tannenhof in Sörup aus. „Oma liest täglich die Tageszeitung“, berichtet Tochter Gisela Callsen und fügt lächelnd hinzu, dass der Sportteil ihr wichtigster Teil sei.

Vor 100 Jahren, am 16. November 1917, erblickte die kleine Sophie in Jordan, Gemeinde Sterup, das Licht der Welt. Es war Krieg und die Jahre danach waren von Armut und Not gekennzeichnet. Es war eine Zeit, die Sophie Peper sehr geprägt hat. In der SPD, der sie seit 60 Jahren angehört und bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat sie sich für ihre Mitmenschen engagiert.



Sozial engagiert und Mutter von zehn Kindern





Und das, obwohl sie zehn eigene Kinder hatte, die es zu versorgen und zu pflegen galt – und sie auf den Lebensweg ordentlichen vorzubereiten.

Nach der Eheschließung mit Max Peper zog die Familie nach Sörup und baute sich hier ein Haus. Bingo bei Brigitte Kassebohm von der Awo gehörte zu ihrer großen Leidenschaft. Auch einem ordentlichen Skat war Sophie nicht abgeneigt. Seit zwei Jahren nun wohnt Sophie Peper im Tannenhof. Dort empfing sie auch ihre Geburtstagsgäste: Günter Nissen kam als Vertreter der Gemeinde und der SPD. Natürlich war auch Brigitte Kassebohm dabei. Sie kam mit dem Ortsverbands-Vorsitzenden Helmut Friedrich, um Oma Peper zu danken – für 50 Jahre aktive Mitarbeit in der Awo.

Die 100-Jährige genoss den Rummel an diesem Tag. Mit dem Hören sei es zwar nicht mehr so toll, sagen die Töchter, aber sonst nimmt Oma Sophie rege am Leben teil.