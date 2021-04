Süderschmedeby : Auch in diesem Jahr kein Kunsthandwerkermarkt

Noch bis Ostern hatten die Veranstalter gehofft, den Markt an Pfingsten durchführen zu können.

Sieverstedt | Der überregional bekannte Norddeutsche Kunsthandwerkermarkt in Süderschmedeby muss in diesem Jahr erneut ausfallen. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung und mit diesem Einzugsbereich an Pfingsten sei aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation noch nicht wieder genehmigungsfähig und auch nicht verantwortbar, sagen Thordis Seiffert-Hansen und Chri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.