Blaulichttag in Flensburg : Arbeiter-Samariter-Bund: Partner der Sanitätsdienste

vergrößern 1 von 2 Foto: asb 1 von 2

Insgesamt 21 Rettungs- und Hilfsorganisationen bringt die Bundespolizei am 16. September in Flensburg zum 3. Blaulichttag zusammen. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren sich die Retter, die wir in loser Folge vorstellen, dann an der Hafenspitze. Heute: Der ASB

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat in Flensburg zwei Standorte – mit dem Menü-Service in der Paul-Ziegler-Straße und in Harnis 20, wo seit knapp drei Jahren der ehrenamtliche Bereich seinen Sitz hat. Rund 30 aktive Helfer engagieren sich in den Bereichen Katastrophenschutz, Sanitätsdienst und Erste-Hilfe-Ausbildung. Der ASB betreut Sanitätsdienste in Flensburg und Umland und im Rahmen der Unterstützung befreundeter Organisationen auch im gesamten Bundesgebiet. Sogar im angrenzenden Dänemark werden regelmäßig Sanitätsdienste betreut. Der Fuhrpark umfasst einen Rettungswagen (RTW), vier Krankentransportwagen (KTW), einen Führungskraftwagen und einen Mannschaftstransportwagen. Dienst- und Ausbildungsabend ist immer in der geraden Woche dienstags um 18.30 Uhr in der Unterkunft am Harnis 20. Interessenten sind hier immer willkommen. Aktuelle Informationen gibt es auf der Facebook Seite (www.facebook.com/ASBFlensburg) oder auf der Internetseite www.asb-flensburg.de

von Carlo Jolly

erstellt am 07.Aug.2017 | 03:32 Uhr