Avatar_shz von Rainer Fischer

23. Oktober 2019, 17:40 Uhr

Altholzkrug | Die elegante Form des Modulsofas NORDIC und sein markanter Farbton ‚Lido Trend Mustard‘ haben vielen Kunden gut gefallen – entsprechend hoch war die Nachfrage nach dem schönen Sofa, das es in Stoff wie Leder sowie in verschiedenen Größen und Ausführungen gibt. „Die senffarbene Kombination als Zweisitzer plus Longchair mit 249 mal 143 Zentimetern in Stoff bieten wir für günstige 1139 Euro an“, sagt Jendrik Genske von Danbo Møbler. – Überhaupt überzeugt der aktuelle Prospekt des Möbelhauses in Altholzkrug 35 mit reizvollen Einrichtungs-Inspirationen: Schöne Garnituren sowie komfortable Relax- oder Ohrensessel gestalten angenehme Wohnlandschaften, ideal kombiniert mit Schränken, Ess- und Couchtischen sowie Sideboards. Auch Anregungen für Kinder- und Schlafzimmer (mit trendigen Boxspring-Betten) machen Appetit auf neues Einrichten. Pragmatisch-praktisch ist das Schlafsofa CLEO, das mit echter Matratze platzsparend für eine Dauernutzung geeignet ist. Im Format 130 mal 200 Zentimeter kostet es nur 1299 Euro (weitere Varianten/Größen möglich).