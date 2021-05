Nahost-Konflikt : Antisemitischer Zwischenfall bei Palästinenser-Demonstration in Flensburg

Dem Aktivisten Amed Sherwan wurde eine Israel-Fahne entrissen. Er soll als „Scheiß Jude“ bezeichnet worden sein.

Flensburg | Großes Polizeiaufgebot am Samstagnachmittag in der Flensburger Innenstadt: Mit rund 150 Teilnehmern hat der Palästinensische Verein auf dem Willy-Brandt-Platz demonstriert. Weiterlesen: Palästinensischer Verein ruft zu Kundgebung auf – Gegendemo warnt vor Antisemitismus Die Protestanten forderten unter anderem ein freies Palästina. Wie in andere...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.