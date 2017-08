Interview mit Erfolgsautorin : Anstiftung zum Andersdenken

vergrößern 1 von 1 1 von 1

„Wer Zäune um Menschen baut, bekommt Schafe“, sagt Anja Förster. Andersdenker seien es vielmehr, die Welten bewegen. Sie brechen mit tradierten Glaubenssätzen und weigern sich, weiter am Spiel der Gleichmacherei teilzunehmen. Uniformität, davon ist die Autorin überzeugt, führe nur zu Gruppenkonformismus und intellektueller Verstopfung.

Sie beschwören die Renaissance des Querdenkers herauf. Sind angepasste Mitarbeiter in Unternehmen heute weniger gefragt als früher?

Die entscheidende Frage ist doch: Können wir es uns im heutigen Wettbewerb überhaupt noch leisten, auf Anpassung zu setzen? Die Antwort lautet schlicht und ergreifend Nein. Das Problem des Mainstreams ist, dass dort nichts Neues entsteht. Ohne Abweichung von der Norm ist kein Fortschritt möglich. Wir brauchen keine Denkbürokraten, sondern Selberdenker, die interessante Ideen jenseits des Haben-wir-schon-immer-so-gemacht entwickeln und vorantreiben. Variantenreichtum, nicht Einheitlichkeit, ist die Grundlage für Erfolg.



Können Sie denn Bedenken von Arbeitnehmern nachvollziehen, dass unbequemes Verhalten gegenüber Vorgesetzten auch Nachteile mit sich bringen kann?

Ja, dafür zahle ich einen Preis. Vielleicht werden Querdenker in so manchem Unternehmen als unbequem oder nervig angesehen oder die Kollegen tuscheln über sie, weil sie immer so komische Ideen haben. Dieser Preis ist fällig und genau das lässt viele zögern. Was aber viele übersehen, ist, dass für das Verharren in der ideenlosen Angepasstheit auch ein Preis fällig ist, und der ist sogar noch höher. Hochgradig angepasste Unternehmenssoldaten sind extrem leicht auszutauschen.



Welche Tipps geben Sie Führungskräften an die Hand, um ihr Unternehmen aus eingefahrenen Strukturen herauszuführen und sich auf unbekanntes Terrain zu wagen?

Ein streng hierarchisch organisiertes Unternehmen und ein Führungsverständnis, das nach dem Prinzip von Anweisung und Kontrolle agiert, hat in einem sich schnell verändernden Umfeld keine Chance mehr. Was wir deshalb brauchen, ist ein sehr viel höheres Maß an Freiraum, Selbstbestimmung und Vertrauen. Uneingeschränkte Transparenz, gleichberechtigte Zusammenarbeit aller, das Teilen von Informationen und Ressourcen sowie die globale Perspektive bei jeder wichtigen Entscheidung sind die Kennzeichen dieser neuen Arbeitskultur. Roboter erobern zunehmend die Fabrikhallen, intelligente Software-Algorithmen sorgen dafür, dass sich traditionelle Berufsbilder verändern oder schlichtweg ersetzt werden.

Was also zeichnet den Mitarbeiter von morgen aus?

Die Automatisierung zwingt uns, den Wert unserer Arbeit zu hinterfragen. Kann ein Algorithmus oder ein Roboter meine Arbeit schneller, billiger und besser ausführen? Menschliche Arbeit kann immer dann nicht automatisiert werden, wenn sie ein Bedürfnis jenseits aller Funktionalität bedient. Dazu gehört die Fähigkeit, Chancen zu erkennen, scheinbar unzusammenhängende Versatzstücke zu etwas Neuem zu kombinieren und ein Ergebnis zu schaffen, das sich vom üblichen Durchschnitt abhebt. Aber auch die emotionale Seite spielt eine wichtige Rolle: Sich in andere einzufühlen, die Feinheiten menschlicher Interaktionen zu verstehen und Freude in sich selbst zu finden und in anderen zu wecken. Diese Fähigkeiten zu kultivieren und bei der Arbeit einzusetzen, macht den entscheidenden Unterschied. Das Gute daran ist, dass wir alle diese Fähigkeiten bereits in uns tragen. Wir müssen sie nur endlich zur Entfaltung bringen.



Was sind denn die Voraussetzungen für Querdenken und Höchstleistung?

Ich erkläre das gern mit einer Gegenfrage: Was wollen Sie gern auf Ihrem Grabstein lesen? „Hier ruht Max Mustermann. Er hätte wohl einige echt coole Dinge getan, wenn sein Chef ihn gelassen hätte.“ Oder: „Hier ruht Max Mustermann. Seine Leidenschaft war das Saatkorn großer Dinge.“ Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Was-will-ich-eigentlich-Frage eine der wichtigsten Fragen überhaupt ist. Wer sich dieser Frage verweigert oder aus Angst vor der Antwort reflexhaft antwortet „Ich würde ja gern, aber ...“, bleibt lebenslang unter seinen Möglichkeiten – und das freiwillig. Das kann man so machen, aber es ist auch ein sehr begrenztes Leben.

