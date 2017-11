Kirchengemeinde St. Marien : Ansgarkreuz: Hohe Auszeichnung für Gunda Grothe

vergrößern 1 von 2 Foto: sh:z 1 von 2

von Gunnar Dommasch

erstellt am 07.Nov.2017 | 18:02 Uhr

In einem festlichen Gottesdienst unter Leitung von Pastorin Sylvia Fuchs wurde Gunda Grothe (2.v.li.) das Ansgarkreuz für ihren Einsatz in der Kirchengemeinde St. Marien verliehen – eine Auszeichnung der Nordkirche für Gemeindemitglieder, die sich in besonderer Weise für die Kirche und den christlichen Glauben einsetzen. Nachdem Pröpstin Carmen Rahlf (li.) in der Predigt an das Wirken Ansgars als „Apostel des Nordens“ erinnert hatte, hob sie in ihrer persönlich gehaltenen Ansprache die besonderen Verdienste von Grothe für die Kirchengemeinde hervor. Der Vorsitzende des Kirchengemeinderats , Rainer Hanf (re.), bedankte sich persönlich mit einem großen Blumenstrauß.