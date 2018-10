Steinbergkirche : Annalise Emerick ist zu Gast in Steinbergkirche

US-Amerikanerin hat 2015 den Sänger- und Songwriter-Wettbewerb „Wildflower Festival“ in Richardson gewonnen.

von tlu

04. Oktober 2018, 17:09 Uhr

Die Songwriterin Annalise Emerick aus Nashville/USA ist am Mittwoch zu Gast im Café Kommodig. Emerick, seit sieben Jahren ununterbrochen unterwegs, tourte in den ganzen USA und spielte jedes Jahr über 150 Shows. 2015 gewann sie den Sänger- und Songwriter-Wettbewerb „Wildflower Festival“ in Richardson, Texas. Ihr erstes Projekt, Starry-Eyed, veröffentlichte sie 2011. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 10, an der Abendkasse 13 Euro. Reservierungen sind möglich unter Telefon 0 46 32 / 8 76 47 81 oder per E-Mail an info@alles-torte.de.